Affaire Natacha Hamaoui aux assises du Loiret (Jour 7) : Thomas Lemessier condamné à la réclusion à perpétuité

La cour d'assises du Loiret a rendu son verdict, après 3 heures de délibération : Thomas Lemessier, 39 ans, a été reconnu coupable d'avoir assassiné son ex-compagne Natacha Hamaoui, dont le corps dénudé avait été retrouvé à La Selle-en-Hermoy en octobre 2018 (la jeune femme de 39 ans, qui habitait Château-Renard, avait disparu 3 mois plus tôt). Thomas Lemessier a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. A l'énoncé du verdict, l'accusé s'est affaissé dans son box. La famille de Natacha Hamaoui, elle, ne cachait pas son soulagement. "Ce soir, c'est une victoire, commente Thomas Bonnavaud, l'un des fils de la victime (né d'un père différent). Même si la douleur et les blessures sont toujours là et qu'il nous reste beaucoup d'interrogations sur ce qu'il s'est passé, on a le sentiment que la justice a bien fait son travail."

"Des inconnues, mais une certitude"

Les jurés ont donc suivi en tout point les réquisitions de l'avocat général, Cédric Vincent, qui avait réclamé cette sentence, compte tenu de "la dangerosité évidente de l'accusé". "Il n'y a aucune hésitation à avoir dans ce dossier, a martelé Cédric Vincent. Alors oui, Thomas Lemessier clame son innocence en arguant qu'il n'y aurait aucune preuve directe à son encontre. Mais la réalité, c'est que ces preuves existent. Et elles existent notamment parce que Natacha Hamaoui était inquiète, et qu'elle a parsemé des traces de son inquiétude tel le petit Poucet". Des traces qui ont finalement mis les enquêteurs sur la piste de Thomas Lemessier. "Le rendez-vous donné à la Selle-en-Hermoy, les téléphones à carte prépayée, ce ne sont pas des hypothèses farfelues de la part des enquêteurs, mais des constatations objectives."

Et d'ajouter : "Thomas Lemessier a pu croire qu'il avait commis le crime parfait. Mais il n'a pas réussi à convaincre Betty, sa compagne de l'époque, qui a vu son pantalon maculé de boue ce 7 juillet 2018 au soir et qui a fait part de ses doutes à la gendarmerie ; et il a commis une nouvelle imprudence, en se confiant ensuite en prison à son codétenu." L'avocat général reconnaît qu'il reste cependant encore beaucoup d'inconnues après 7 jours de procès. "Comment la victime a-t-elle été tuée ? A-t-elle suivi volontairement son meurtrier dans le bois ou sous la menace d'une arme ? On ne le saura jamais. Mais au-delà des inconnues, il y a une certitude : Thomas Lemessier a fomenté un plan machiavélique pour tuer Natacha Hamaoui. Pour un mobile qui peut paraître absurde, mais qui est cohérent avec la personnalité de l'accusé : il voulait récupérer la garde de sa fille, par tous les moyens, jusqu'à commettre ce crime odieux de sang-froid."

Un réquisitoire bien sûr en droite ligne des plaidoiries des parties civiles. "Thomas Lemessier a sans cesse voulu brouiller les pistes, mais ses explications ont été constamment contredites par les témoins et les experts", a ainsi souligné Me Philippe Poulin, citant notamment l'alibi de la crevaison de pneu que l'accusé dit avoir subie ce fameux 7 juillet, alibi mis à mal par l'ingénieur qui a examiné la roue. "Tout ce dossier est en fait un dossier de conflit conjugal, a résumé pour sa part Me Saima Rasool, avec des violences répétées, une rupture pas tout à fait assumée, une procédure pour la garde de leur fille, et finalement un guet-apens." Avec, au milieu, donc, l'enfant commun à l'accusé et à la victime, une fillette de 10 ans au moment des faits, "qui est balancée dans un terrible ping-pong émotionnel", a insisté Me Agnès Bonardi.

"Des éléments à décharge qui n'ont pas été pris en compte"

L'avocat de la défense, lui, a plaidé l'acquittement. Me Laurent Bizien a dénoncé une accusation qui selon lui "ne repose que sur des hypothèses, des probabilités, des interprétations, des convictions", mais pas sur des éléments objectifs : "On en a oublié le principe même de la véracité de la preuve !". Et ce, dès le début de l'instruction, "qui n'a été que dans un sens", assure-t-il, comparant le juge d'instruction de ce dossier à "Monsieur Burgaud, qui a instruit l'affaire d'Outreau, en se convainquant lui-même de ses propres hypothèses." "Oui, on peut tout imaginer, mais c'est de l'extravagance judiciaire !"

Or, pour Me Bizien, "il y a bien, dans ce dossier, des éléments à décharge pour mon client : on n'a pas retrouvé de traces d'ADN dans la camionnette de Thomas Lemessier ; le gérant du bar-tabac "Le Balto" à Montargis n'a pas réussi à identifier formellement l'accusé comme l'acheteur des 2 fameux téléphones à carte ; la seule trace de terre qu'on a retrouvée sur des chaussures de Thomas Lemessier ne correspondait pas à celle prélevée dans le bois de La Selle-en-Hermoy." Au cours de sa (trop ?) longue plaidoirie de près de 4 heures, à grands coups de disgressions et d'allers-retours - "Je ne prépare jamais ma plaidoirie" s'est-il excusé - l'avocat de la défense a lancé aux jurés : "Je vous fais confiance et à la fois je vous redoute." Plus que le doute, c'est peut-être la confusion qu'il a semée dans l'esprit des jurés. Or, aux assises, seul le doute profite à l'accusé. A l'issue du verdict, Me Laurent Bizien a indiqué qu'il ferait appel de la décision.