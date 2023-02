Affaire Natacha Hamaoui / Jour 1 du procès d'assises : le lourd passé judiciaire de l'accusé

Le procès de Thomas Lemessier s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises du Loiret. Ce plombier-chauffagiste âgé de 39 ans est accusé d'assassinat sur son ex-compagne , Natacha Hamaoui, qui avait mystérieusement disparu de son domicile de Château-Renard en juillet 2018 - son corps dénudé avait finalement été retrouvé 3 mois plus tard dans un bois, à La Selle-en-Hermoy - la jeune femme avait 39 ans. Thomas Lemessier a toujours clamé son innocence, dans un dossier où les preuves matérielles font singulièrement défaut.

ⓘ Publicité

Un procès hors normes

33 témoins, 15 experts, 7 jours d'audience, c'est un bien un procès hors normes qui a commencé. Précisément parce que cette affaire aussi est hors normes : une autopsie qui n'a pas permis de déterminer les causes de la mort de la victime, une absence de traces d'ADN sur le corps et les 11 branchages utilisés pour le recouvrir, des données téléphoniques qui n'apportent pas de certitude absolue...

Mais il y a dans ce dossier le poids des témoignages - notamment celui d'un codétenu qui affirme avoir recueilli en prison les aveux de Thomas Lemessier et d'une des filles de Natacha Hamaoui qui dit avoir surpris une conversation troublante pour l'accusé, la veille de la disparition- le poids de certaines expertises, aussi, qui rendent l'emploi du temps de Thomas Lemessier compatible avec le crime. Le poids enfin de son passé judiciaire, qui a été largement évoqué lors de ce premier jour d'audience.

Condamné à 3 reprises pour des violences conjugales

Thomas Lemessier a en effet plusieurs condamnations à son casier judiciaire - pour des vols mais surtout, à 3 reprises, pour des violences conjugales. La plus lourde fait suite à une plainte déposée en octobre 2018 : 3 ans de prison ferme pour des violences sur Betty, sa dernière compagne avec qui il vivait en Savoie. Avec Natacha, avec qui il a été en couple de 2004 à 2013, et qu'il est donc soupçonné d'avoir tuée, les relations se sont détériorées après la mort de leur 2ème enfant, décédé juste après sa naissance. En 2012 puis en 2014, Thomas Lemessier est ainsi condamné pour des violences sur Natacha (1 an de prison dont 4 mois ferme, puis 8 mois de prison avec sursis), une procédure a même été ouverte pour viol mais elle est classée sans suite.

A cette évocation, l'accusé dans son box lève les yeux au ciel, lui qui s'est décrit comme "féministe" lors de l'enquête de personnalité..."Ce passé judiciaire, c'est un élément qu'on utilise à charge contre mon client, mais c'est hors sujet", veut croire son avocat, Me Laurent Bizien. Et cela semble aussi très loin des dépositions des parents de l'accusé : "il peut avoir des pulsions comme tout le monde, mais ce n'est pas un assassin" a ainsi assuré son beau-père. "Je plaide non-coupable, je n'ai rien à voir avec cette disparition", a répété l'accusé à l'ouverture du procès.