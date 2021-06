Affaire Niaucel : ouverture du procès de l’épouse du commissaire hendayais devant la Cour d'Assises de Paris

14 longues années de procédure, 200 témoins auditionnés, l'affaire de la mort de Michel Niaucel est jugée par la Cour d'Assises de Paris à partir de ce mardi 22 juin. L'histoire remonte à 2007 lorsque Michel Niaucel, ancien commandant de police originaire d'Hendaye, est tué par balle lors d'une mission en Côte-d'Ivoire pour le compte de l'Union Européenne. C'est son épouse qui est renvoyée devant la cour d'assises pour " homicide volontaire" avec à ses cotés une femme poursuivie pour " complicité".

Un vrai roman policier et diplomatique

Michel Niaucel, 53 ans, commandant de police expérimenté, va en 2002 jouer les diplomates pour le compte de l'union Européenne. Il est envoyé à Abidjan. Dans la capitale ivoirienne, il est officier de sécurité. Avec son épouse et leur fille de 13 ans, il réside dans un habitation ultra sécurisée. Mais le 7 février 2007 il est retrouvé mort dans son lit. Il a été tué d'une balle de 357 Magnum en pleine poitrine avec sa propre arme de service. Alors que débute la guerre civile en Côte-d'Ivoire, l'affaire est prise très au sérieux en haut lieu.

L’épouse dans le box des accusés

Rapidement, les soupçons se portent sur son épouse Karine qui va livrer différentes versions des faits. Finalement, elle est mise en examen pour homicide volontaire. Enceinte de son amant, elle aurait, selon l'accusation, éliminé le mari gênant. Dans un premier temps, elle tente de l'éliminer en se faisant envoyer des médicaments par une complice travaillant dans un hôpital bordelais. Mais le mari est costaud. Il résiste. Elle fini par l'abattre avec l'arme. Les deux accusées nient de tels faits mais la propre fille du couple est partie civile contre sa mère.

Des parties civiles convaincues de la culpabilité de l'accusée.

Six parties civiles se sont constituées dans cette affaire. Toutes défendues par Me Antoine Tugas du barreau de Bayonne : "Pour mes clients, la famille de la victime, c'est une attente immense aujourd'hui et j'espère effectivement que leur attente n'aura pas été vaine. Ce débat judiciaire qui va avoir lieu, va nous permettre, point par point, rapport d'expertise par rapport d'expertise, non pas d'imaginer, mais de démontrer la culpabilité de l'accusée dans ce dossier. Il y a en réalité plusieurs enquêtes. Une enquête qui est menée sur place par les autorités à Abidjan. Une enquête qui est menée également par la Communauté Européenne. Un transfèrement vers la France et un juge d'instruction à Paris. Le rapport qui est rendu est, à mon sens, sans appel".