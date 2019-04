Affaire Nordahl Lelandais : "la justice ne nous tient pas informés" déplore l'avocat de quatre familles de disparus

Grenoble, France

Maître Boulloud est en colère. Cet avocat grenoblois défend les familles de quatre disparus, susceptibles d'être reliés à l'affaire Nordahl Lelandais. Comme ses clients, il a appris ce lundi matin dans la presse que la cellule Ariane de la gendarmerie aurait définitivement choisi quels sont les dossiers de disparition sur lesquelles elle va continuer à enquêter.

Cette cellule, baptisée Ariane, a été créée suite à l'affaire Nordahl Lelandais, le meurtrier présumé de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Sept gendarmes sont partis de 900 disparitions non-élucidées. Après avoir comparé le parcours de vie de Nordahl Lelandais, ils ont retenu une quarantaine de dossiers. Le journal "Le Parisien Aujourd'hui en France" a publié ce lundi la liste des 40 dossiers retenus.

Parmi ces quarante "cold case", figureraient treize dossiers considérés comme "prioritaires" par la cellule Ariane. Maître Bernard Boulloud défend les familles d'Éric Foray, de Nelly Balmain (deux Drômois), de Thomas Rauschkolb, un Savoyard et la famille de Malik Boutevillain, un Isérois. Dès lundi matin, il a exprimé sa colère et celle des familles d’apprendre par la presse que leurs cas seraient dans cette liste des 40, mais sans en avoir la certitude. Il a dénoncé, via un communiqué, un manque d'informations de la part de la gendarmerie et de la justice.

La justice ne me dit rien, cette situation m'exaspère et ajoute à la profonde souffrance des familles - Maître Bernard Boulloud

"La justice ne tient pas les familles [des disparus] informées des investigations de la cellule Ariane. Puisque la cellule Ariane reçoit régulièrement la presse, je lui demanderais, à tout le moins, de me recevoir" s'exaspère-t-il. [...] " La justice ne me dit rien, (...), cette situation m'exaspère vraiment, et plus grave encore, ajoute encore à la profonde souffrance de chacune des familles que j'assiste" écrit-il avec colère.

"Que des informations puissent être données à la presse, (...) pourquoi pas ? Mais que les familles de proches disparus et leur auxiliaire de justice en soient privés est carrément révoltant !" conclut maître Boulloud.