Une quinzaine de familles se réunissent ce jeudi à Lyon à l'initiative de l'Association de Recherche de Personnes Disparues (ARPD) pour faire le point sur leurs dossiers et déterminer si leur proches disparus ont pu croiser la route de Nordahl Lelandais mis en examen pour meurtre et assassinat.

L'association Assistance et recherche de personnes disparues (ARPD) réunit ce jeudi à Lyon une quinzaine de familles de disparus qui s'interrogent sur un éventuel lien entre ces disparitions et Nordahl Lelandais, mis en examen pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys en août 2017 dans l'Isère. Les parents d'Arthur Noyer, première victime connue de l'ancien militaire, dont les obsèques ont eu lieu début septembre à Bourges, devraient s'exprimer.

En avril dernier déjà, une trentaine de familles s'étaient retrouvées pour échanger des informations dans l'espoir de découvrir un indice, et déterminer si la disparition de leurs proches pouvait avoir un lien avec Nordahl Lelandais.

De nouveaux appels à témoins lancés

Depuis, la gendarmerie a relancé deux appels à témoins concernant des disparitions inquiétantes en 2011 et 2016 dans le département de la Drôme.

Le premier porte sur la disparition de Nelly Balmain. La jeune femme de 29 ans n'a plus été revue depuis qu'elle a quitté son domicile de Saint-Jean-en-Royans (Drôme) au guidon de son scooter rouge, en début de soirée, le 8 août 2011. Le deuxième appel à témoins concerne Eric Foray, 47 ans, disparu le 16 septembre 2016, alors qu'il était parti, à la mi-journée, en direction de Chatuzange-le-Goubet (Drôme). Tous deux ont disparus alors qu'ils se trouvaient à 1h30 de route du domicile de Nordhal Lelandais.

Une cellule dédiée, baptisée Ariane, a été créée en janvier dernier pour enquêter sur d'éventuels liens entre l'ancien maître-chien et des disparitions non-élucidées. Sept enquêteurs sont mobilisés à plein temps sur 900 dossiers.