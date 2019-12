Affaire O'Tacos à Tours : 13 salariés bangladais contestent leur licenciement devant les Prud'hommes

Tours, France

Le Conseil des Prud'hommes de Tours examine ce mercredi à 14h le dossier des 3 restaurants O'Tacos (4 si on compte celui de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales) fermés début juillet pour travail dissimulé, abus de bien social, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité. Dans ce dossier, 25 personnes bangladaises en situation irrégulière, avaient été embauchées dans des conditions douteuses. Les deux gérants ont d'ailleurs été mis en examen, et l'un d'eux est toujours en détention provisoire. Les 13 salariés bangladais qui ont osé poursuivre l'action devant les prud'hommes espèrent qu'un certain nombre d'infractions au code du travail seront retenues.

Au total 13 salariés Bangladais ont osé poursuivre une action devant les Prud'hommes

L'avocate des 13 salariés Bangladais, qui ont quitté Tours depuis la fermeture des 3 restaurants, espèrent faire reconnaître le travail dissimulé, les infractions au code du travail, et les heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées ou déclarées. Maître Yasmina Selatna conteste aussi le licenciement économique de ses clients et a chiffré pour chacun d'eux un préjudice de 50.000 euros. Dans ce dossier, c'est le mandataire judiciaire qui représentera la société, qui depuis a été liquidée, même si la franchise a été reprise et qu'un restaurant a rouvert à Tours début novembre. L'enquête judiciaire, qui avait duré presque 1 an, avait révélé que les salariés bangladais en situation irrégulière dormaient visiblement dans 3 appartements insalubres et sur-occupés. Des faits qui sont contestés par leur avocat Maître Jacques Sielucki. Ce dernier avait d'ailleurs demandé une remise en liberté d'un des deux gérants il y a plus d'1 mois. Une demande refusée par la Cour d'appel, l'avocat général redoutant des pressions sur ces salariés vulnérables. Concernant le volet pénal de l'affaire, l'instruction est toujours en cours. Aucune date de procès n'est pour l'instant fixée.