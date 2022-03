Affaire Omar Raddad : de nouvelles révélations publiées dans le livre "Ministère de l'injustice"

Ce sont des révélations inédites et qui pourraient bien faire avancer le dossier de l'affaire Omar Raddad. À l’heure où cette affaire, du nom du jardinier (qui vit aujourd'hui à Toulon) désigné par la célèbre inscription "Omar m’a tuer" dans le meurtre de sa riche patronne Ghislaine Marchal dans les Alpes-Maritimes en 1991, est entre les mains de la cour de révision, un livre publié aux éditions Grasset "Ministère de l'injustice" révèle notamment dans un chapitre les confidences d'une amie de Ghislaine Marchal aux gendarmes à propos d’une relation qu’elle entretenait avec un homme plutôt considéré comme un voyou qui tenait un restaurant-lounge.

Un des auteurs du livre, Marc Leplongeon, explique sur France Bleu Provence : "En 2002, il y a une enquête après le témoignage d'une informatrice qui est pris très au sérieux. Elle raconte que Ghislaine Marchal s'était liée d'amitié avec le patron de ce restaurant. Elle allait dans ce restaurant avec Omar Raddad. Elle assure avoir été témoin de conversations étranges qui laissaient penser qu'il aurait pu avoir une volonté de cambrioler Ghislaine Marchal".

Une enquête qui n'aboutit pas, la piste disparaît

Les gendarmes vont ensuite enquêter sur cette piste pendant deux ans, mais au moment où ils demandent un cadre juridique plus adapté (des perquisitions, des écoutes, d'éplucher les relevés bancaires), le parquet ne donne plus de nouvelle. L'enquête est enterrée.

Les raisons précises ne sont pas connues, mais Marc Leplongeon avance une hypothèse possible : "On peut imaginer que le fait qu'un gendarme remette en cause l'enquête initiale de ses collègues gendarmes des années plus tôt, c'est peut-être pas très bien passé. Mais la justice qui savait que la cour de cassation se penchait alors sur la révision d'Omar Raddad a laissé passer une enquête parallèle sans même le dire et sans même le verser à la cour de cassation. C'est un vrai scandale judiciaire".

"C'est à la justice de faire son travail plus de 20 ans plus tard." - Marc Leplongeon

Cet homme qui s’appelle Martial n’a en fait jamais été interrogé. On ne sait pas s'il est toujours en vie aujourd'hui. Ces nouvelles révélations permettront peut-être d'éclaircir toutes les zones d'ombre de cette affaire.