Affaire Omar Raddad : la justice rejette sa deuxième requête en révision

Après la présentation par sa défense d'"éléments nouveaux", l'ex-jardinier marocain a été fixé ce jeudi après-midi sur les suites de sa deuxième requête en révision, 28 ans après sa condamnation pour le meurtre de Ghislaine Marchal dont il s'est toujours dit innocent : la Cour de révision a déclaré la requête irrecevable.

L'avocate d'Omar Raddad, Sylvie Noachovitch, s'est dite "scandalisée" par cette décision qui semble clore 30 ans d'une saga judiciaire à rebondissements. Elle a annoncé sur franceinfo son intention de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. De son côté, la famille de Ghislaine Marchal a indiqué dans un communiqué qu'elle "souhaite que cette décision mette un terme définitif à une affaire douloureusement vécue par elle", qui fait "l’objet depuis trente ans d’une agitation médiatique", "attisée par certains en recherche de notoriété".

La première demande d'Omar Raddad avait été rejetée il y a 20 ans, mais il avait déposé une nouvelle requête en révision de son procès le 24 juin 2021, trente ans jour pour jour après la découverte du corps de Ghislaine Marchal, la riche veuve d'un équipementier automobile. Son jardinier avait été condamné à 18 ans de réclusion criminelle en 1995, puis partiellement gracié un an plus tard par Jacques Chirac, mais Omar Raddad n'a jamais été innocenté.

Investigations complémentaires sur des ADN non identifiés

Omar Raddad et sa défense fondaient tous leurs espoirs sur les progrès scientifiques en matière d'ADN et sur une loi assouplissant les critères permettant d'obtenir la révision d'un procès. Dans le long processus judiciaire vers la saisine de la Cour de révision, son avocate Sylvie Noachovitch se targuait d'avoir franchi un premier "pas" après avoir obtenu en décembre dernier de la commission d'instruction que soient diligentées des investigations complémentaires.

Ce supplément d'information visait à déterminer la portée des conclusions d'un expert en génétique sollicité par Me Noachovitch, concernant quatre ADN masculins non identifiés retrouvés en 2015 sur des scellés de la scène de crime et qui ne correspondent pas au profil génétique d'Omar Raddad.

Ghislaine Marchal, 65 ans, avait été retrouvée morte dans la chaufferie de sa propriété de Mougins (Alpes-Maritimes) le 24 juin 1991. Deux inscriptions accusatoires inscrites avec son sang ("Omar m'a tuer" et "Omar m'a t") avaient été découvertes sur deux portes. Cette faute de conjugaison a placé l'affaire parmi les dossiers criminels les plus célèbres et controversés de France.