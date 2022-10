Affaire Omar Raddad : un refus de révision du procès "serait la plus grande erreur judiciaire du XXIe siècle"

Me Sylvie Noachovitch

L'avocate d'Omar Raddad, Me Sylvie Noachovitch, s'est exprimée seulement sur France Bleu Azur ce jeudi 13 novembre alors que son client réclame l'ouverture d'un nouveau procès. En effet, la commission d'instruction de la Cour de révision doit dire dans l'après-midi si elle accepte ou non de réviser le procès de l'ex-jardinier marocain condamné en 2015 pour le meurtre de son employeuse, Ghislaine Marchal, en 1991 à Mougins. Il avait ensuite été gracié par le président de la République Jacques Chirac, mais n'a jamais été innocenté.

"J'irai jusqu'au bout." - Me Sylvie Noachovitch

L'avocate de l'ex-jardinier estime "qu'il est essentiel pour lui d'avoir droit à son deuxième procès, nous sommes pleins d'espoir avec Omar Raddad et tout à fait déterminés en même temps. Quelle que soit la décision, j'irai jusqu'au bout pour le faire blanchir, parce que cet homme est innocent."

Sylvie Noachovitch juge que la condamnation de son client, il y a 28 ans, "est la plus grande erreur judiciaire du XXe siècle" et pense que, si la révision de ce procès lui était refusée, ce "serait la plus grande erreur judiciaire du XXIe siècle. Ce serait inacceptable".

Des éléments nouveaux

L'avocate espère que la commission acceptera de réviser le procès de son client en raison des "éléments nouveaux" qu'elle a apportés, à savoir les conclusions d'un expert en génétique sur quatre ADN masculins retrouvés sur des scellés de la scène de crime en 2015, et qui, selon elle, "démontrent avec évidence qu'Omar Raddad est innocent".

Ghislaine Marchal avait été retrouvée morte le 24 juin 1991 dans la chaufferie de sa propriété de Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Deux inscriptions en lettres de sang avaient été découvertes : "Omar m'a tuer" et "Omar m'a t".