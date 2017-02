Affaire Paolone : l'histoire d'amour entre la détenue et l'ancien surveillant de prison de retour au tribunal de Roanne

L'histoire d'amour entre la détenue et son surveillant pénitentiaire a été dévoilée par la découverte d'un téléphone portable dans la cellule de cette dernière. Le couple sera jugé ce 7 février au tribunal correctionnel de Roanne pour recel et complicité de recel de biens.

Ils sont tombés amoureux en prison. Depuis, ils se sont pacsés et ont eu "un bébé parloir", une petite fille née en octobre dernier. Leur idylle, interdite par le code de déontologie pénitentiaire, a fini par être découverte. Dans la cellule de Liliane Paolone, un téléphone portable contenant des échanges avec l'adjoint pénitentiaire du bâtiment femme. Ce 7 février, au tribunal correctionnel de Roanne, le couple sera donc jugé pour recel ou complicité de recel de téléphone portable.

Le procès du couple très attendu

Cela fait déjà deux fois que leur procès est renvoyé. En cause : un couac administratif. Suite à la découverte de cette relation, Liliane Paolone a été transférée à Dijon, mais le procès se tient au tribunal correctionnel de Roanne. Mercredi dernier elle est donc présente dans la salle par visio-conférence. Mais le co-prévenu, son compagnon, lui n'est pas là. L'homme de 46 ans est en fait convoqué le 7 février. L'erreur, pousse la juge a reporter le procès une deuxième fois. Il faut les juger ensemble.

Liliane Paolone elle, apparaît à l'écran comme on la connait : une petite brune frêle au regard froid. Pour cette femme condamné à 23 ans de prison pour assassinat, l'ancien surveillant a quitté sa compagne, ses enfants, son travail. Les barreaux non plus, ne l'ont pas arrêté. On lui reproche d'avoir introduit ce téléphone pour communiquer avec elle.