Affaire Patricia Bouchon : l'accusé à la barre

Toulouse, France

Debout dans le box des accusés, Laurent Dejean a un discours très décousu. Il démarre en annonçant : "j'ai été très choqué par la mort de Patricia bouchon", avant d'ajouter :"quand j'ai appris ça, j'ai foncé chez ma mère lui dire de s'enfermer à double tour". Le président lui demande de poursuivre. Il se décrit alors comme un homme "vulnérable, honnête et vaillant". Mais rapidement le discours s'embrouille. L'accusé part dans tous les sens sur son travail, sur le fait qu'il avait déjà vu Patricia Bouchon faire son jogging.

Clio blanche

Mais il y a une phrase qui ressort et retient l'attention de tout le monde : "Mr le président, je l'avoue, j'ai eu une Clio blanche". C'est un moment important dans ce procès car une voiture de ce type a été vue par l'un des principaux témoins vers 4h30 du matin à 500 m du lieu du crime à Bouloc ce 14 février 2011. Or jusqu'ici l'accusé avait presque toujours nié en avoir possédé une. Il l'avait admis à un moment donné devant les enquêteurs avant de se rétracter. Le président demande donc à Laurent Dejean des précisions. Il a bien eu une Clio blanche de novembre 2010 à juin 2011, mais il se perd dans les explications : "je l'avais acheté 150 euros mais elle n'avait pas d'assurance ni de carte grise et je suis allé la ramener à celui qui me l'avait vendue, c'était un gitan du camps de Ginestous". Le président s'étonne et lui demande pourquoi avoir menti et avoir nié l'existence de cette voiture.L'accusé répond : "j'avais peur qu'on dise que c'était moi pour le meurtre de Patricia Bouchon et ce n'est pas vrai".

Encore beaucoup de questions

Les questions tournent également autour de son arrêt de travail d'un mois, 9 jours après la mort de Patricia Bouchon. Il parle de "burn out" à cause d'un surcroît de travail. Il ne s'entendait pas bien non plus, explique-t-il, avec ses collègues dans l'entreprise pour laquelle il était plaquiste. Mais là aussi, le discours est confus. Les avocats de la partie civile prennent la parole et le questionnent sur son côté "impulsif". Il répond : "je n'ai jamais blessé personne. Je ne me suis battu que deux fois" dont une en maternelle.

Laurent Dejean reste près de 3h au micro, debout dans le box. Mais sa prestation n'apporte pas les réponses que la famille de Patricia Bouchon attendaient. La sœur de la victime Sandra estime qu'"il continue à s'enfoncer dans ses contradictions". Elle trouve que sa mémoire est "sélective" et dit rester "sur sa faim".