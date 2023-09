Affaire Patrick Tissier à Perpignan : "S'il sort, il s'en prendra à d'autres", témoigne le frère d'une victime

Quand il s'installe à Perpignan en 1992, Patrick Tissier commence à fréquenter la communauté mormone et se lie d'amitié avec les Volckaert. La famille l'accueille tout en ignorant le passé criminel de celui qu'on appellera bientôt "l'ogre de Perpignan". À son arrivée dans les Pyrénées-Orientales, Patrick Tissier a déjà passé plus de 20 ans en détention pour le meurtre d'une jeune femme et plusieurs viols.

Mais Patrick Tissier ne tarde pas à récidiver. D'abord avec Concetta Lemma, sa voisine du quartier de la gare de Perpignan, qu'il tue en août 1993 avant de cacher son corps. L'homme s'en prend ensuite à Marie-José Gauze, qu'il laisse pour morte après l'avoir battue et violée. Puis, en septembre 1993, Patrick Tissier enlève la petite Karine Volckaert, 8 ans, à la sortie de l'école avant de la violer, de la tuer, et d'abandonner son corps dans un puits. En janvier 1998, il est le premier homme à être condamné à la perpétuité réelle, dite incompressible.

"S'il sort de prison, il va vouloir finir ce qu'il avait commencé"

Invité de France Bleu Roussillon ce jeudi matin, Cédric Volckaert, le frère de la petite Karine, témoigne de l'angoisse de sa famille quant à une possible sortie de prison du meurtrier.

France Bleu Roussillon : Redoutiez-vous cette date ?

Cédric Volckaert : Oui, bien sûr. Le fait de savoir qu'il peut être dehors va m'angoisser. Et je crains qu'il ne veuille finir ce qu'il avait commencé. Il pourrait aussi s'en prendre à quelqu'un d'autre.

Vous craignez pour vous ?

Oui, je crains pour ma mère et pour moi. Il voulait nous prendre tous les trois, ma mère, ma sœur et moi. Est-il passé à autre chose depuis ? Je pense qu'il s'en prendra forcément à quelqu'un d'autre. J'ai peur pour mon fils aussi. À partir d'aujourd'hui, il peut peut-être sortir. De toute façon, tant qu'il restera en vie, ça sera dangereux pour tout le monde. Ça fait 30 ans que ma sœur n'est plus avec nous. Chaque anniversaire est difficile et on pense à ce 21 septembre depuis longtemps. A-t-il toute sa tête ? Est-il handicapé ? Qu'est-ce que je vais faire, s'il sort ?

Comment avez-vous vécu ces trente dernières années ?

Le chaos. Les études ont été un peu compliquées et il a fallu accepter la mort de ma sœur. Jusqu'à mes 22 ans, j'étais persuadé que je la reverrais, qu'elle était quelque part. Et puis à 30 ans j'ai rencontré quelqu'un, avec qui j'ai eu un enfant. Mon fils a dix ans. Donc ça fait dix ans que j'essaie de penser et de vivre autrement, malgré la tragédie qui nous a touchés.

Vous n'aviez même pas dix ans quand votre sœur a été tuée. Quel souvenir gardez-vous de cette période ?

Quand je pense au peu de temps que j'ai eu avec ma sœur, j'essaie de ne garder en tête que les bons souvenirs. Même les moments où on se chamaillait, où on s'engueulait. Mais il m'a fallu longtemps pour parvenir à me focaliser sur ces bons souvenirs. Aujourd'hui, avec la possibilité de libération de Patrick Tissier, tout remonte, tout est remis en question et mes pensées ne sont pas positives.

Qu'est-ce qui a été le plus difficile à surmonter après la disparition de Karine ?

L'idée que c'était ma faute. Parce que j'étais responsable d'elle à la sortie de l'école. Quand je suis arrivé avec cinq minutes de retard... Elle n'aurait pas dû partir toute seul. Pendant longtemps, je m'en suis voulu d'avoir failli. Et puis on m'a caché pendant tellement longtemps le fait que ma sœur avait disparu. Oui, ça a été long.

Vous dites qu'on vous a caché le fait qu'elle avait été tuée ?

Oui, pour essayer de me préserver. Pour ma famille, c'était me préserver. Mais aujourd'hui, je sais qu'ils ne m'ont pas préservé. On me coupait de tout, je n'avais pas le droit d'allumer la télé, j'étais un petit roi à la maison. On évitait toutes les actualités et j'étais chouchouté, je ne suis pas allé à l'école pendant un moment. Je n'ai pas assisté à l'enterrement, ni au jugement. Je n'ai pas non plus vu le cercueil de ma sœur. Donc j'ai été privé de plusieurs moments qui m'auraient permis de réaliser.