Affaire Péchier : interdiction totale d'exercer la médecine pour l'anesthésiste de Besançon

Le médecin anesthésiste Frédéric Péchier soupçonné d'empoisennements dans des cliniques privées de Besançon est accompagné de son avocat Me Randall Schwerdorffer (à gauche), pour demander une modification de son contrôle judiciaire afin de pouvoir exercer à nouveau son métier. Besançon le 9 mai 2018.

Le Dr Frédéric Péchier ne peut plus exercer comme médecin, quelle que soit la spécialité. L'anesthésiste de Besançon et ses avocats ont reçu la notification de cette décision ce lundi : le juge d'instruction lui interdit d'exercer la médecine. Il a été saisi par le procureur de la République de Besançon qui demandait un alourdissement du contrôle judiciaire du médecin mis en examen pour 24 empoisonnements de patients et soupçonné de huit autres.

ⓘ Publicité

Une procédure dans la procédure

Le juge des libertés et de la détention avait laissé le Dr Péchier libre sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercer comme médecin-anesthésiste. À l'époque, tout le monde avait compris cette décision comme une interdiction d'exercer toute activité médicale, y compris les avocats du médecin.

L'anesthésiste de Besançon et ses avocats avaient saisi la chambre de l'instruction pour de nouveau demander l'autorisation de recevoir des patients. Cette demande avait été refusée et le camp Péchier avait fait appel.

Interdiction totale d'exercer

En janvier, la cour d'appel a précisé les choses : selon son contrôle judiciaire, le Dr Péchier n'a pas le droit d'exercer comme anesthésiste, mais peut remettre la blouse en médecine générale, sous réserve de l'accord du conseil de l'ordre. Le procureur de la République de Besançon a alors saisi le magistrat instructeur, qui vient de prononcer une interdiction totale d'exercer.

"C'est donc la première fois que la justice interdit à notre client d'exercer" réagit Me Randall Schwerdorffer, un des avocats du Dr Péchier. Qui n'en a pas terminé : le Dr Péchier et ses avocats vont de nouveau faire appel de cette décision.