Affaire Péchier : l'anesthésiste de Besançon soupçonné de huit nouveaux empoisonnements

Quatre ans et demi après le déclenchement de l'affaire Péchier à Besançon, l'anesthésiste mis en examen pour 24 empoisonnements est à nouveau soupçonné. Le procureur de la République a annoncé lors d'un point presse ce mardi que les investigations portaient sur huit nouveaux cas de patients intoxiqués, dont quatre sont morts.

Sept nouveaux cas correspondent à des intoxications présumées avec recours à l'adrénaline, une substance qui ne faisait pas partie des molécules retenues auparavant. Un huitième cas avait déjà été évoqué au cours de l'enquête, en 2020. Si l'on ajoute à cela les 24 empoisonnements déjà suivis dans l'information judiciaire ouverte en 2017, Frédéric Péchier est soupçonné de 32 empoisonnements, dont 13 mortels.

Le procureur Etienne Manteaux a versé ces huit nouveaux cas au dossier, la juge d'instruction est saisie, mais l'anesthésiste n'est pas mis en examen pour ces nouveaux cas, à ce stade de l'enquête. La magistrate attend encore les contre-expertises qui doivent arriver d'ici cinq mois. Selon le procureur, c'est après avoir reçu ces expertises qu'elle réentendra le docteur Péchier et décidera si elle le met en examen pour ces huit nouveaux cas.

L'affaire a éclaté en mars 2017 et provoqué la stupeur à la clinique Saint-Vincent et à la Polyclinique de Franche-Comté, deux établissements bisontins. Un médecin anesthésiste de 45 ans, Frédéric Péchier, était mis en examen pour avoir volontairement empoisonné sept patients, entre 2008 et 2017. Placé sous contrôle judiciaire, il conteste ces accusations depuis le début et tout au long de la procédure.

L'anesthésiste est soupçonné d'avoir pollué les poches de perfusion de ces patients, âgés de 4 à 80 ans, pour provoquer des arrêts cardiaques. Cela lui aurait permis de démontrer ses talents de réanimateur, mais aussi discréditer des collègues avec lesquels il était en conflit.

En mai 2019, l'enquête s'élargit, Frédéric Péchier est mis en examen pour 17 nouveaux cas, mais toujours pas incarcéré. Les familles des victimes, réunies en association, expriment leur écoeurement, tandis que l'anesthésiste dénonce un acharnement judiciaire. Interdit d'exercer et contraint par le contrôle judiciaire de rester loin du département du Doubs, il est installé dans sa famille près de Poitiers. Il a tenté de se suicider en octobre 2021.