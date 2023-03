Affaire Péchier : l'anesthésiste mis en examen à Besançon pour deux nouveaux cas d'empoisonnement

Nouvelles mises en examen pour Frédéric Péchier. L'anesthésiste de Besançon, qui ne cesse de clamer son innocence, a été mis en examen ce mercredi pour deux cas d'empoisonnements présumés de patients, et non pas sept. Le procureur de la République de Besançon a rectifié lors d'un point presse en fin de journée les informations données plus tôt par le défenseur du docteur Péchier, Me Schwerdorffer.

Pour un troisième cas, l'anesthésiste est placé sous le statut de témoin assisté. Cela porte à 26 les cas d'empoisonnements de patients pour lesquels Frédéric Péchier est mis en examen, dont dix mortels. Et cinq autres empoisonnements suspects vont encore être examinés.

Le docteur Péchier garde le silence devant la juge

En début d'après-midi, Me Randall Schwerdorffer avait précisé que la défense allait contester ces nouvelles mises en examen. Devant la juge d'instruction, le docteur Péchier a choisi de garder le silence.

Le docteur Péchier a entamé toute une série d'auditions avec la juge d'instruction, destinés à étudier de nouveaux cas et à récapituler l'affaire, dont l'instruction a débuté en 2017. Le prochain rendez-vous est fixé au 20 mars. La magistrate va passer en revue les 32 cas suspects sur lesquels portent les investigations.

L'anesthésiste bisontin est soupçonné d'avoir pollué les poches de perfusion de patients entre 2008 et 2017 dans deux cliniques privées de Besançon pour provoquer des arrêts cardiaques. Il aurait ainsi voulu démontré ses talents de réanimateur, mais aussi discrédité des collègues avec lesquels il était en conflit.