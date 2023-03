Affaire Péchier : la justice détaille la liste des 32 victimes présumées de l'anesthésiste de Besançon

L'affaire Péchier a connu "une avancée majeure" avec le rapport des deux experts médicaux, selon le procureur de la République de Besançon, qui a décidé de livrer ces conclusions devant les journalistes ce vendredi, dans cette vaste enquête sur des empoisonnements présumés de patients . Pendant près d'une heure, Etienne Manteaux a égrené la liste des 32 victimes présumées de l'anesthésiste de Besançon, en donnant à chaque fois, le nom, la date et le motif de l'opération, l'évènement indésirable grave survenu (la plupart du temps un arrêt cardiaque) et le rapport d'expertise sur les raisons de cet évènement. À chaque fois aussi, la présence du Dr Péchier est le dénominateur commun aux 32 dossiers.

"Suspicion forte" ou "certitude" d'injections de produits

Une longue liste, impressionnante, qui fait froid dans le dos. Tous sont des patients opérés entre 2008 et 2017 à la clinique Saint-Vincent ou à la polyclinique de Franche-Comté, quand le Dr Péchier y exerçait. Pour 30 patients, les experts médicaux arrivent à la conclusion d'une "suspicion forte" ou d'une "certitude" d'injection de produits, qui ont été retrouvés ensuite dans le corps ou les poches de perfusions : des produits injustifiés et/ou administrés à forte dose, qui provoquent l'accident cardiaque, comme le potassium, la lidocaïne ou mépivacaïne notamment. L'anesthésiste de Besançon est mis en examen pour ces trente cas. Pour les autres dossiers, la cause naturelle de l'accident cardiaque ne peut pas être écartée totalement et pour ces deux cas présumés, le Dr Péchier est placé sous le statut de témoin assisté.

Il arrivait en "Zorro" pour réanimer le patient

Frédéric Péchier a directement anesthésié un seul de ces patients, le dernier cas présumé, commis le 20 janvier 2017 : un homme de 70 ans opéré d'une ablation de la prostate, et qui a un arrêt cardiaque. Le rapport conclut à une "administration forte" de mépivacaïne, à plus de neuf fois la dose recommandée. Pour le Dr Péchier, c'est le seul cas avéré d'empoisonnement et l'anesthésiste désigne un confrère comme coupable. Pour tous les autres patients, il dénonce des erreurs médicales commises par les autres soignants.

Dans ces 31 autres dossiers, Frédéric Péchier n'était pas l'anesthésiste attitré de l'opération mais se trouvait près du bloc pendant l'accident cardiaque, et souvent arrivait en renfort pour réanimer le patient. Au total, sur ces 32 patients, 13 sont morts.

Deux enfants parmi les victimes présumées

Deux enfants figurent parmi les victimes présumées : un adolescent de 16 ans et un garçon de 4 ans au moment des faits, opérés tous les deux à un mois d'écart, début 2016. L'adolescent est admis à la clinique pour une opération du genou gauche, mais son opération est marquée par une hypertension forte et une longue crise de tachycardie : les experts notent une injection forte de produits de type adrénaline. L'enfant de 4 ans doit lui être opéré des amygdales. Une fois la poche de perfusion posée, il fait un arrêt cardiaque. Transféré au CHU de Besançon, le petit garçon passe deux jours dans le coma et garde des séquelles importantes.

Des arrêts cardiaques pendant des opérations courantes

Les autres victimes potentielles sont âgées de 26 ans à 89 ans. Elles sont opérées du genou, de la hanche, de l'épaule ou du dos... et l'opération dégénère. L'accident cardiaque survient parfois pendant l'opération, parfois avant ou en salle de réveil. Beaucoup sont transférés au CHU, certains restent dans le coma et treize patients sont morts.

Interrogé à trois reprises par la juge d'instruction courant mars, le Dr Péchier a choisi de garder le silence, sauf le dernier jour (mercredi 29 mars) où il a répondu à quelques questions . Il clame son innocence dans cette affaire. Désormais, les parties civiles, la défense et le parquet ont 15 jours pour formuler des observations sur ces expertises médicales. Les deux médecins experts devront y répondre et plusieurs requêtes sont encore en cours : impossible donc de donner une date de clôture de l'information judiciaire pour l'instant, et donc une date pour le procès.

Libre et sous contrôle judiciaire, le Dr Péchier a obligation de résider dans la Vienne, où habitent ses parents. Il a désormais le droit de revenir dans le Doubs et ne peut plus exercer la médecine.