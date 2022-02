Affaire Péchier : l'anesthésiste de Besançon demande sa démise en examen pour trois des 24 empoisonnements

Frédéric Péchier n'était pas présent, mercredi 9 février au matin, à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Besançon (Doubs), quand ses avocats ont demandé sa démise en examen pour trois cas datant de 2009 et ayant eu lieu à la Polyclinique de Franche-Comté. La justice doit rendre sa décision le 30 mars. L'anesthésiste est accusé de 24 empoisonnements dont 9 mortels.

Après sa tentative de suicide, le 30 septembre 2021, le docteur Péchier n'était "pas en état de faire le déplacement" depuis la Vienne, où il est placé sous contrôle judiciaire. "Il est encore en rééducation, mais mentalement il est de nouveau combatif", affirme un de ces avocats, Maître Randall Schwerdorffer.

Il n'y a pas d'élément allant dans le sens de l'empoisonnement dans ces trois cas" - Maître Randall Schwerdorffer

Se basant sur la dernière contre-expertise scientifique versée au dossier, Me Schwerdorffer l'affirme : "il n'y a pas d'élément allant dans le sens de l'empoisonnement dans ces trois cas", c'est pourquoi il demande à la chambre de l'instruction de constater "cette absence d'indice grave ou concordant et de placer le Docteur Péchier en qualité de témoin assisté".

Une stratégie de la défense dénoncée par une avocate d'une partie civile

A l'inverse, Maître Sylvia Serri, avocate d'une des parties civiles, une femme victime d'un EIG (événement indésirable grave) cardiaque début avril 2009, considère qu'il s'agit là d'une stratégie de la défense : "l'idée c'est de dire qu'il n'y a eu aucun cas à la Polyclinique et donc on ne retrouve plus le dénominateur commun de Frédéric Péchier".

Alors que, selon elle : "en l'espace de deux mois il y a trois EIG à la Polyclinique de Franche-Comté, des cas qu'il n'y a jamais eu avant, qu'il n'y a jamais eu après et dans le troisième cas ils ont trouvé des traces de l'adrénaline et du potassium". Des faits jugés incorrects par Me Randall Schwerdorffer : "les avocats des parties civiles disent le contraire de l'expertise".

