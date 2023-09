Affaire Péchier : les mises en examen confirmées pour l'anesthésiste de Besançon

Nouvel épisode dans la longue et complexe affaire Frédéric Péchier à Besançon : la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a confirmé ce mercredi matin la mise en examen de l'anesthésiste pour 30 cas d'empoisonnements présumés. La demande d'annulation de certaines mises en examen a été rejetée.

ⓘ Publicité

Une affaire déclenchée en 2017

Les poursuites contre l'anesthésiste bisontin ont commencé en 2017 : on apprenait que ce médecin, âgé alors de 45 ans, était soupçonné d'avoir volontairement empoisonné sept patients entre 2008 et 2017, à la clinique Saint-Vincent et à la Polyclinique de Franche-Comté, à Besançon. Deux de ces patients étaient morts.

32 cas présumés, dont 13 mortels

Depuis, le dossier s'est étoffé, les mises en examen se sont succédées. En mars 2023, le procureur de la République de Besançon avait présenté l'ensemble des victimes présumées de Frédéric Péchier , avec leur nom, la date et le motif de l'opération médicale l'évènement indésirable grave survenu (la plupart du temps un arrêt cardiaque) et le rapport d'expertise associé. L'anesthésiste étant le dénominateur commun : 32 cas, dont 13 mortels. Il est mis en examen pour 30 cas, et placé sous le statut de témoin assisté pour les deux autres.

Le docteur Péchier est libre, sous contrôle judiciaire. Il ne peut plus exercer la médecine .