Affaire Péchier : le père de Tedy, victime d'un double arrêt cardiaque, "ne lâchera rien"

Le père de Tedy ne décolère pas, six mois après la nouvelle mise en examen de l'anesthésiste bisontin, Frédéric Péchier. Tedy, ce petit garçon victime d'un double arrêt cardiaque à l'âge de 4 ans en 2016, est l'un des 24 cas d'empoisonnements présumés de l'affaire Péchier. La famille a lancé, il y a quelques jours, une cagnotte en ligne pour "continuer la lutte et rendre justice" à leur enfant".

Le 22 février 2016, le jeune garçon est hospitalisé à la clinique Saint Vincent, à Besançon, pour une opération banale des amygdales. Mais quelques minutes seulement après son entrée au bloc opératoire, il fait un premier arrêt cardiaque. L'anesthésiste Frédéric Péchier fait alors son entrée et le réanime. Mais le petit garçon refait un second arrêt. Une nouvelle fois réanimé, il est finalement transféré au CHU de Besançon.

"Quand Tedy est amené à l'hôpital Minjoz, il est pris en charge sur un brancard sur lequel se trouve une seringue, près de sa jambe. Une prise de sang indiquera ensuite un surplus de potassium chez Tedy et que cette seringue de lidocaïne n'avait rien à faire là", raconte le père de l'enfant. Ce sont notamment ces éléments qui vont alerter les enquêteurs et leur faire faire le rapprochement avec l'affaire Péchier. L'anesthésiste avait été mis en examen en mars 2017 pour une première série d'empoisonnements suspects.

Aujourd'hui, Tedy a 8 ans. Il ne s'est pas totalement remis de ces deux arrêts successifs. "Y a des trucs qui n'étaient pas là avant l'opération", explique le père du jeune garçon qui souffre de graves séquelles neurologiques.

"On va continuer le combat, notre objectif c'est de défendre notre garçon" rappelle le père de famille dont la colère est encore plus forte depuis l'annonce du maintien en liberté du docteur Frédéric Péchier par le Cour de cassation, en septembre dernier. "Je me sens impuissant face à cette justice" lâche-t-il, "mais on ira au bout pour Tedy. C'est notre rôle de défendre notre garçon".

En mai 2019, l'anesthésiste a été mis en examen pour empoisonnement sur personne vulnérable concernant 17 nouveaux cas, dont sept mortels. Il est soupçonné d'avoir pollué des poches de perfusion de 24 patients, âgés de 4 à 80 ans, pour provoquer des arrêts cardiaques.