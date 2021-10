Affaire Péchier : une information judiciaire ouverte pour une 25e victime présumée

Une nouvelle information judiciaire a été ouverte en septembre 2020 dans le cadre de l'affaire Péchier, pour un 25e cas, celui d'un patient décédé en 2015 lors d'une opération à la clinique St Vincent à Besançon. C'est le procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux qui l'a révélé ce mercredi, après la tentative de suicide de l'anesthésiste bisontin Frédéric Péchier, mis en examen pour 24 empoisonnements dans le cadre de ses activités professionnelles, dont 9 mortels.

Un 25e cas "hautement suspect"

Le corps de ce patient avait été exhumé, comme d'autres, dans le cadre des investigations judiciaires lancées depuis 2017, et dans ce cas précis les analyses toxicologiques n'avaient dans un premier temps rien montré de probant. Mais le Parquet a continué à travailler , explique le procureur Etienne Manteaux, et "de nouvelles analyses, en élargissant le spectre des molécules recherchées, ont permis d'identifier ce nouveau cas hautement suspect, en établissant la présence dans le corps d'un anesthésiant potentiellement mortel en cas de surdosage", un produit qui n'avait pas à être utilisé dans le protocole d'opération de ce patient.

Les résultats de la contre-expertise attendus pour la mi-2022

C'est le signe tangible, dit le procureur, que "les investigations judiciaires ne sont pas à l'arrêt". Une réponse du Parquet aux critiques des avocats du Dr Péchier, qui après sa tentative de suicide, dénoncent les "lenteurs et les errements de la justice". Etienne Manteaux rappelle qu'une nouvelle contre-expertise est en cours sur l'ensemble du dossier de plus de 15.000 pièces, un travail forcément complexe et long, dont les résultats ne sont pas attendus avant la mi-2022. C'est sur la seule base de cette contre-expertise que le magistrat instructeur pourra efficacement et utilement interroger l'empoisonneur présumé, qui depuis le début de cette affaire clame son innocence.

L'état de santé du Dr Péchier reste préoccupant. L'anesthésiste, "très fortement alcoolisé", selon Etienne Manteaux, s'est jeté du premier étage de la maison de ses parents près de Poitiers, il a fait une chute de 3m75 et sa tête a heurté le sol en béton. Son pronostic vital a été un temps engagé, à ce jour ce n'est plus le cas, pour autant "les médecins ne se prononcent pas sur l'évolution de son état de santé et sur les éventuelles séquelles qu'il aura à subir". Mais, précise le procureur de la République, "même si M. Péchier venait à être diminué, ou s'il venait à réitérer un geste suicidaire, quoi qu'il advienne, l'institution judiciaire mènera à terme les investigations dans ce dossier".