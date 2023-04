Affaire Perdriau : au lendemain de sa mise en examen, le maire Saint-Étienne clame toujours son innocence

"Je continue de contester avec la plus grande vigueur cette accusation et j'apporterai la preuve de mon innocence." Gaël Perdriau continue de nier toute implication dans l'affaire de possible chantage à la vidéo intime à l'encontre de son ancien premier adjoint, via un communiqué envoyé vendredi 7 avril. Au lendemain de sa mise en examen par le parquet de Lyon , la défense du maire de Saint-Étienne ne change pas.

"On me reproche d'avoir fait des références à l’existence de la vidéo litigieuse devant Gilles Artigues pour m'assurer de sa 'loyauté politique'. C’est faux" assure Gaël Perdriau, qui dit rester à la disposition de la justice pour les suites de l'enquête.

Il est par ailleurs placé sous le statut de témoin assisté pour le volet financier de l'affaire - ces subventions qui auraient été versées à des associations et aurait en fait été reversée in fine à Gilles Rossary-Lenglet, l'un des autres protagonistes -, que le maire de Saint-Étienne qualifie de "prétendu détournement de fonds publics".