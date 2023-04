Affaire Perdriau : Mediapart apporte de nouveaux éléments, de l'argent public "pour organiser le barbouzage"

De l'argent public a-t-il servi pour organiser un chantage à la vidéo à la mairie de Saint-Étienne ? Après de nouvelles révélations mercredi au sujet d'une autre vidéo accablante, Mediapart se concentre ce jeudi sur un autre volet de l'affaire de chantage qui secoue la ville depuis huit mois, entre Gaël Perdriau, ses proches, et son ex-premier adjoint, Gilles Artigues. Des enquêteurs de la police judiciaire de Lyon tentent de savoir, depuis le début de leurs investigations en août 2022, s'il y a bien eu un détournement de fonds publics afin de rémunérer l'auteur de la vidéo à caractère sexuel , tournée en 2014, qui aurait embarrassé et permis de faire chanter Gilles Artigues, victime dans cette affaire.

Mediapart avance dans son enquête (article payant) et s'appuie sur les auditions des quatre protagonistes mis en examen le 6 avril 2023, dont le maire de Saint-Étienne, mais aussi les auditions de plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires stéphanois. Tout cela afin d'expliquer comment les subventions mises en causes ont été attribuées.

40.000 euros, deux associations et un intermédiaire

Pour bien comprendre, il faut se rappeler que depuis le début de l'affaire Gilles Rossary-Lenglet affirme qu'il a bien été rémunéré par de l'argent public, de l'argent municipal qui aurait servi à payer cette fameuse vidéo intime qui aurait permis d'installer un chantage auprès de Gilles Artigues, l'ancien premier adjoint au maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Il affirme que ces 40.000 euros auraient transité par deux associations.

Depuis le début de l'affaire révélée par Mediapart, le maire Gaël Perdriau explique qu'il n'est pas au courant, son ex-directeur de cabinet Pierre Gauttieri et son ancien adjoint Samy Kefi Jérôme démentent aussi totalement. Cependant, les enquêteurs estiment que de nombreux éléments accréditent la version de Gilles Rossary-Lenglet.

Un montant anormalement élevé

D'abord, le mode opératoire qui aurait permis de faire transiter de l'argent municipal, de l'argent public pour rémunérer l'organisation, le tournage de cette vidéo et donc le chantage présumé. Deux associations "méconnues des fonctionnaires de la ville comme de la plupart des élu·es auditionné·es", à savoir France-Lettonie Loire Auvergne et l'association culturelle AGAP (Artistes de la galerie art pluriel) ont reçu chacune 20 000 euros. Un montant anormalement élevé, comparé à la moyenne des subventions que reçoivent les autres associations.

Des détails troublants

Plusieurs détails troublent les enquêteurs : ces deux associations ont été créées quelques mois auparavant. Et elles ne feront plus jamais de demandes de subventions par la suite. Les 20.000 euros qui sont versés à chacune sont pris directement sur la réserve du maire. Or, on est en deçà des 23.000 euros qui nécessiteraient une délibération en conseil municipal, la décision est donc discrétionnaire.

En conseil municipal, la subvention a été inscrite à la rubrique "dépenses de fonctionnement". Dans un rapport, une commissaire divisionnaire spécialisée dans la lutte contre la criminalité financière, explique le 6 avril 2023 que "ces associations n’avaient été immatriculées que peu de temps avant leurs demandes, (...) que la procédure d’attribution desdites subventions avait été réalisée en des temps record avec une procédure accélérée."

Et puis tous les fonctionnaires le confirment lors de l'enquête : ces attributions n'ont pas cheminé par les circuits habituels. Ce sont les services des relations internationales et de la culture qui auraient dû les traiter mais ils n'en ont pas entendu parler. Tout semble donc fait pour passer en dessous des "écrans radars". Selon Mediapart , "les 20 000 euros versés à cette structure correspondent à 30 % des fonds de la réserve du maire distribués en 2014, d’après la police."

"Une avance pour organiser le barbouzage"

Et puis il y a des traces bancaires : l'argent perçu par les associations a quasiment été intégralement reversé à Gilles Rossary-Lenglet, par ailleurs ex-conjoint Samy Kéfi-Jérôme. Selon Mediapart, Gilles Rossary-Lenglet a expliqué aux enquêteurs qu'il a eu "une avance pour organiser le barbouzage". En 2022, il indiquait lui-même que son travail auprès de ces deux structures ne méritait pas un salaire aussi important. Autrement dit, l'argent servait à rémunérer autre chose : la vidéo intime tournée pour compromettre Gilles Artigues.

Gilles Rossary-Lenglet assure enfin que les responsables associatifs ignoraient le fond de l'affaire. Selon le média d'information en ligne, "en garde à vue, les dirigeants de France-Lettonie ont expliqué que le dossier de subvention avait été géré de A à Z par Gilles Rossary-Lenglet en personne, alors qu’il n’est pas membre de la structure."

Enfin, Mediapart révèle lors de son investigation que les enquêteurs ont saisi des mails qui interrogent : "le cabinet du maire s’est démené pour avancer le vote de la subvention à l’AGAP, (...) dès le mois de juillet, soit juste avant que Gilles Rossary-Lenglet ne bénéficie des premiers versements de l’association."

