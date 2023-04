Affaire Perdriau : Mediapart révèle l'existence d'une nouvelle vidéo accablante

C'est une vidéo dont tout le monde ignorait l’existence qui a refait surface à l'occasion de perquisitions, dans l'affaire du chantage à la vidéo érotique qui secoue la mairie de Saint-Étienne depuis sa révélation, il y a huit mois. Cette vidéo a, semble-t-il, été tournée en 2016 par Samy Kéfi-Jérôme, l'ancien adjoint à l'éducation de la mairie de Saint-Étienne. Il en avait lui-même oublié l'existence, persuadé "qu’elle avait disparue" a révélé Médiapart dans un nouvel article , ce mercredi.

Dans ce petit film retrouvé "par la police judiciaire au fond d’un vieux disque dur inutilisé" révèle le média d'investigation, des images datées de septembre 2016, soit un an et demi après que Gilles Artigues, l'ex premier adjoint de Saint-Étienne, ait été piégé, filmé à son insu avec un escort boy, dans une chambre d’hôtel.

"C'est vous qui vous êtes fait piéger"

"Par qui ?"

"Par moi"

Dans cette nouvelle vidéo, on voit Samy Kéfi-Jérôme, chez lui, qui reçoit Gilles Artigues. Les deux hommes se sont rapprochés politiquement, suite à l'accord passé en 2014 entre le centriste Artigues et le LR Perdriau, pour conquérir la mairie de Saint-Étienne lors des élections municipales. Le jour où la vidéo a été tournée, en 2016 donc, Samy Kéfi-Jérôme montre à Gilles Artigues un montage de la sextape tournée un an et demi plus tôt. D'après les éléments rapportés par Médiapart, le dialogue est glaçant. Froidement, Samy Kéfi-Jérôme décrit à Gilles Artigues, visiblement sous le choc, cette vidéo comme "une laisse [...] et une assurance-vie politique". L'ancien adjoint à l'éducation affirme avoir lui-même piégé Gilles Artigues et lui pose trois conditions pour que cette vidéo ne sorte jamais : "Gilles Artigues doit évincer un rival centriste de la même génération que lui, arrêter de l’attaquer sur le plan politique et lui laisser la place pour les élections législatives à venir en 2017" rapporte Médiapart.

Les messages hilares de Gaël Perdriau

Ce nouvel élément accable Samy Kéfi-Jérôme, mais cela dédouane-t-il pour autant Gaël Perdriau, lui aussi mis en examen pour chantage ? Si ces nouveaux éléments ne prouvent pas que Gaël Perdriau est le commanditaire de ce chantage à la sextape, d'autres éléments, retrouvés dans le téléphone portable de Samy Kéfi-Jérôme, montrent que le maire connaissait, a minima, la nature de cette vidéo et ne s'en offusquait pas.

Pire, toujours d'après Médiapart, Gaël Perdriau a régulièrement échangé sur le sujet, sur le ton de l'humour, avec ses adjoints de l'époque et son directeur de cabinet, Pierre Gauttieri, lui aussi mis en examen. Des SMS ou des messages Whatsapp qui plaisantent à propos de l'escort, Théo, qui a été payé pour tourner la vidéo compromettante avec Gilles Artigues, des photo-montages de Laurent Wauquiez en slip de bain et autres messages hilares.

De quoi encore mettre à mal la défense du maire de Saint-Étienne. Gaël Perdriau avait, dans un premier temps, nié être au courant de l'existence de cette vidéo. Avant de changer sa version, en septembre 2022, lors de la publication par Mediapart d'enregistrements sonores accablants où on l'entendait clairement, ainsi que son bras droit, Pierre Gauttieri, menacer son premier adjoint, Gilles Artigues. Ces changements récurrents de la part du maire, au fil des révélations successives dans cette sordide affaire, provoquent la colère d'une partie de l'opposition et des Stéphanois, qui manifestent régulièrement depuis, pour demander sa démission.

Le maire de Saint-Étienne a donc sans doute de quoi s'inquiéter et parions que sa réaction sera scrutée à la loupe dans les jours qui viennent, car Mediapart annonce de nouvelles révélations dans les jours à venir : un feuilleton en quatre épisodes, dont le deuxième épisode sera publié dès demain, jeudi 27 avril.

Les principaux protagonistes de cette affaire

Gaël Perdriau : le maire (LR) de Saint-Étienne, il est accusé par Gilles Artigues (son ex premier adjoint) d'avoir commandité un moyen de le museler politiquement.

le maire (LR) de Saint-Étienne, il est accusé par Gilles Artigues (son ex premier adjoint) d'avoir commandité un moyen de le museler politiquement. Pierre Gauttieri : ex-directeur de cabinet à la mairie de Saint-Étienne, il est lui aussi accusé d'avoir tendu un piège à Gilles Artigues afin de faire pression sur ce dernier.

ex-directeur de cabinet à la mairie de Saint-Étienne, il est lui aussi accusé d'avoir tendu un piège à Gilles Artigues afin de faire pression sur ce dernier. Gilles Artigues : ancien premier adjoint (UDI) au maire de Saint-Étienne à l'époque des faits, en 2014. Il est aujourd'hui troisième adjoint au maire et vice-président de Saint-Étienne Métropole. C'est lui la victime présumée. Il a été filmé avec un escort boy et a subi un chantage à la vidéo érotique.

ancien premier adjoint (UDI) au maire de Saint-Étienne à l'époque des faits, en 2014. Il est aujourd'hui troisième adjoint au maire et vice-président de Saint-Étienne Métropole. C'est lui la victime présumée. Il a été filmé avec un escort boy et a subi un chantage à la vidéo érotique. Samy Kéfi-Jérôme : ancien adjoint l'éducation à la mairie de Saint-Étienne, c'est, selon son ex-compagnon Gilles Rossary-Lenglet, l'autre co-organisateur du piège. Il apparait sur la nouvelle vidéo révélée par Médiapart.

ancien adjoint l'éducation à la mairie de Saint-Étienne, c'est, selon son ex-compagnon Gilles Rossary-Lenglet, l'autre co-organisateur du piège. Il apparait sur la nouvelle vidéo révélée par Médiapart. Gilles Rossary-Lenglet : c'est lui qui a révélé l'affaire et lui qui a coorganisé le guet-apens dont a été victime Gilles Artigues dans un hôtel parisien. Il affirme que le maire et son entourage lui ont commandé ce piège. Il était en couple avec Samy Kéfi-Jérôme au moment des faits.

