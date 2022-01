Affaire père Ribes : "si l'Église ne change pas, les abus continueront" alerte Anne Soupa

"C'est quand même un tournant de prendre en compte l'existence des victimes, de manifester combien c'est un choc et combien c'est une tragédie et que c'est lourd à porter" commence Anne Soupa, devant cette énième affaire de violences sexuelles dans l'Église. Après une réunion publique mardi 18 janvier à Grammond, le nombre estimé de victimes du père Ribes est passé de 5 à 50 selon le diocèse de Saint-Étienne. La théologienne tempère cependant : "il ne suffira pas de traiter le sort des victimes actuelles, des victimes déclarées parce que ces abus sont liés à un tout un système qui les favorise."

C'est tout un système qui a favorisé ces abus, un système qui fait que le prêtre est tout-puissant et que sa parole entraîne le silence de tout le monde.

Invitée sur France Bleu Saint-Étienne-Loire au lendemain de cette réunion publique, cette voix importante, féministe, au sein de l'Église catholique de France, dresse un constat sans appel. "Si l'Église ne change pas, les abus continueront. C'est tout un système qui a favorisé ces abus, un système qui fait que le prêtre est tout-puissant et que sa parole entraîne le silence de tout le monde parce que c'est lui que l'on respecte et qui parle. Or, c'est un homme comme tout le monde. Il est capable d'abus."

"Il faut féminiser l'Église"

Elle plaide pour une réforme de l'Église, qui passe également par sa féminisation ; elle avait d'ailleurs candidaté à la charge d'archevêque de Lyon après la démission du cardinal Barbarin, suite à une autre affaire de violences sexuelles, visant cette fois le père Preynat. "Les femmes sont celles qui peuvent garantir qu'il y a une différence. On n'est plus entre soi, on n'est plus entre collègues masculins qui se défendent. Vous savez, plus le système est masculin, plus les violences sexuelles sont fortes. Donc, il faut féminiser l'Église."