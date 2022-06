L'affaire Perfeito renvoyée devant la Cour d'appel de Pau en novembre

Baptiste, le frère d'Emeline, et Bernadette Garcia et José Perfeito, les parents d'Emeline, devant le tribunal de Pau

L'affaire Perfeito est renvoyée en novembre devant la cour d'appel de Pau. Une audience était prévue ce jeudi mais elle est reportée à cet automne : des magistrats présents ce jour étaient déjà intervenus dans ce dossier et donc ne pouvaient pas siéger. La famille Perfeito aimerait que la faute civile soit reconnue.

En juin 2012, Emeline Perfeito a été prise en charge à la clinique Navarre à Pau pour des douleurs au ventre, elle était enceinte. La gynécologue avait considéré qu'il s'agissait de contractions. C'était en réalité une occlusion intestinale, elle est décédée, tout comme le bébé. José Perfeito, le père d'Emeline, était déçu que le dossier soit renvoyé : "Ils auraient pu se rendre compte bien avant qu'on soit là qu'il y avait une incompatibilité dans la composition de la Cour pour statuer. Ça fait 10 ans qu'on attend, on attendra encore quelques mois. On reste combattifs. Ce qu'on attend c'est que les responsables soient reconnus, ils n'ont rien fait pour sauver nos enfants alors qu'ils avaient l'obligation de faire."

José Perfeito, le père d'Emeline Copier

La maman d'Emeline était aussi présente. Bernadette Garcia aimerait enfin que le combat cesse pour avancer : "Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour dire qu'il y a eu une grave négligence, une mauvaise organisation de la clinique. Et notre fille de 24 ans et ce petit bébé qui était à naître et que nous avons vue morte dans un berceau, c'est une image qui restera à jamais dans nos cœurs. Elles nous manquent tellement, on voudrait tellement être entendus cette fois-ci, c'est important pour nous." La gynécologue avait été relaxée en octobre 2020, donc pas coupable d'homicide involontaire. La relaxe avait été réclamée par la procureure lors du procès en juillet 2020.