Affaire Perfeito : la cour d'appel reconnaît une faute civile dans la mort d'Emeline

Baptiste, le frère d'Emeline, et Bernadette Garcia et José Perfeito, les parents d'Emeline, devant le tribunal de Pau

La cour d'appel de Pau a reconnu ce jeudi une faute civile dans la mort d'Emeline Perfeito. La jeune femme âgée de 24 ans est morte le 16 juin 2012 à la polyclinique de Pau . Elle était enceinte, elle avait mal au ventre. La gynécologue a estimé qu'il s'agissait de contractions alors qu'elle souffrait d'une occlusion intestinale. Emeline Perfeito est décédée, son bébé aussi.

"Pour moi, c'est un soulagement"

Depuis plus de 10 ans, la famille d'Emeline se bat pour obtenir de la justice la reconnaissance d'une erreur de diagnostic. C'est chose faite avec cet arrêt de la cour d'appel de Pau. La cour estime que la gynécologue a fait perdre 10% de chance de survie à sa patiente.

Bernadette Garcia, la mère d'Emeline était très émue et éprouvée après cette dernière étape : "Pour moi c'est un soulagement, si on peut utiliser ce mot, parce que ma fille ne reviendra pas, elle aurait eu 35 ans dimanche prochain. Ça fait plus de 10 ans qu'on mène ce combat, c'est quand même terrible ce qu'une négligence voire une incompétence ont amené pour toute une famille. [...] L'important, c'est qu'il y ait une reconnaissance, c'est qu'on ait été entendus."

La gynécologue a 10 jours pour se pourvoir en cassation

"C'est réconfortant, je reprends confiance en la justice, réagit José Perfeito, le père d'Emeline. C'est une journée où j'ai l'impression de retrouver la paix, une sortie du tunnel, une bataille qui s'achève. Je trouve que c'est courageux de la part des juges. L'essentiel est qu'ils aient reconnu une faute, ce qui m'aurait fait mal c'est qu'on me dise c'est la faute à pas de chance. Là il y a une faute, qu'elle soit petite ou grande, elle a causé la mort de deux enfants."