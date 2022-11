Affaire Perfeito : la famille d'Emeline sera fixée en février sur la reconnaissance de la faute civile

L'affaire Perfeito de nouveau devant la justice. Une audience s'est tenue ce jeudi matin devant la cour d'appel de Pau. La famille espère que la faute civile soit reconnue par la justice. Emeline Perfeito est morte le 16 juin 2012 à la polyclinique de Pau. Elle était enceinte, elle avait mal au ventre. La gynécologue a estimé qu'il s'agissait de contractions alors que c'était une occlusion intestinale. La jeune femme âgée de 24 ans est décédée, tout comme le bébé.

ⓘ Publicité

Une nouvelle épreuve pour les parents

José Perfeito, le père d'Emeline estime que beaucoup de choses ont pu être dites lors de cette énième audience, mais 10 ans après les faits, le combat reste douloureux : "Il y a eu beaucoup de détails, j'étais à la limite de craquer. C'est la fin de 10 ans de procédure [...]." La mère d'Emeline, Bernadette Garcia était présente, satisfaite de ce que son avocate a pu dire devant les magistrats : "J'espère que la justice regardera tous ces éléments parce qu'on ne peut pas passer encore une fois à côté de la justice [...]."

loading

"Ça fait 10 ans que le père d'Emeline Perfeito se bat pour qu'une vérité judiciaire soit reconnue a déclaré son avocat, Me Lopez. Oui, il y a une erreur de diagnostic, l'occlusion intestinale n'a pas été détectée". L'avocate de la mère d'Emeline va dans le même sens devant la cour d'appel de Pau : "Si la gynécologue avait pris la peine de se renseigner elle aurait eu connaissance d'éléments qui auraient pu l'alerter".

loading

Me Leverbe qui défend Bernadette Garcia, la mère d'Emeline, fait référence aux antécédents médicaux. Deux ans avant les faits, Emeline avait subi une opération chirurgicale digestive, donc au niveau du ventre. La gynécologue aurait demandé les comptes-rendus trois jours après le décès.

"On refait l'histoire a posteriori" répond l'avocate de la gynécologue, Me Romatif, qui s'est dite "choquée de voir cette famille qui pense qu'en trouvant le responsable, leur douleur sera atténuée". Me Romatif redit qu'il y avait des contraction utérines et que rétrospectivement on parle d'occlusion intestinale. Selon elle, "il n'y a pas de faute dans la prise en charge à la polyclinique de Pau, avec un autre médecin la situation aurait été absolument identique".

À lire aussi L'affaire Perfeito renvoyée devant la Cour d'appel de Pau en novembre

La décision est mise en délibéré et sera rendue le 9 février 2023. En octobre 2020, la gynécologue avait été relaxée, considérée non coupable d'homicide involontaire.