Affaire Philippe Clément : son avocat se pourvoit en cassation

Philippe Clément sera-t-il rejugé aux assises ?

En tous cas son avocat vient de se pourvoir en cassation, à sa demande.

Le professeur de violon isérois avait été condamné vendredi dernier par la cour d'assises de Grenoble à 12 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur l'un de ses anciens élèves, au terme de 3 jours de débats. Philippe Clément, lui, a toujours nié les faits. Il a été incarcéré à l'issue de l'audience.

Si le verdict était cassé, alors Philippe Clément serait rejugé pour 4e fois.

ⓘ Publicité

Une procédure qui dure depuis 2007

La plainte avait été déposée en 2007 par Fabrice, qui a appris le violon, à l'école Vivaldi de Grenoble, aux côtés de Philippe Clément. Devenu majeur, le jeune homme avait expliqué avoir été violé deux fois par son professeur, tout en précisant qu'il avait subi des attouchements sexuels, de sa part, quand il était mineur. Philippe Clément a expliqué que Fabrice était consentant.

Maitre Gallo s'est pourvu aujourd'hui en cassation © Radio France - Véronique Pueyo

En 2017, Philippe Clément avait été condamné à 11 ans de réclusion par la cour d'assises de Grenoble, puis il avait fait appel et avait été condamné par la Cour d'assises de Valence à 12 ans. Puis, il s'était pourvu en cassation et il avait donc été rejugé, la semaine dernière, par la cour d'assises de Grenoble.

Philippe Clément se dit innocent, d'où ce pourvoi en cassation

Pour Maitre Ronald Gallo, avocat de Philippe Clément, cela pose problème. Selon le pénaliste, son client aurait dû être envoyé devant la cour d'assises de Lyon ou de Chambéry, mais pas devant celle de Grenoble qui l'avait déjà condamné.

A l'issue du procès, vendredi dernier, Fabrice avait dit son soulagement de voir son agresseur condamné et d'être ainsi reconnu comme victime. Mais il savait qu'un pourvoi était possible. Il espère maintenant que la cour de Cassation confirmera le verdict de la cour d'assises Grenoble pour ne pas avoir à revivre une 4e audience et pouvoir enfin tourner la page.