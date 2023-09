Affaire Pierre Palmade : le bébé de la passagère est mort avant sa naissance, selon une expertise

Le bébé de la passagère blessée dans l'accident provoqué par Pierre Palmade, en février dernier, est mort avant sa naissance selon une expertise médicale, a appris ce jeudi franceinfo confirmant une information Parisien . Ces conclusions rendent possible la requalification des charges visant le comédien, actuellement poursuivi pour "homicide involontaire" . La justice ne considérant pas qu'un fœtus est un être vivant, seule la qualification de "blessures involontaires" peut être retenue.

Cependant, le parquet de Melun, contacté ce jeudi par franceinfo, affirme qu'"à ce stade", aucune requalification n'est prévue. Par ailleurs, ce rapport peut encore faire l'objet d'une contre-expertise.

Contre-expertise ?

Outre le comédien, trois personnes ont été blessées dans cet accident : un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé qu'elle attendait.

Le 14 mars dernier, Pierre Palmade avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec "interdiction de quitter l'établissement hospitalier où il se trouve" par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

L'artiste avait été un temps placé en détention provisoire, mais sans être physiquement entré en prison : victime d'un AVC deux semaines après l'accident, il avait été hospitalisé. Depuis début juin, le comédien de 55 ans a l'interdiction de quitter la région Nouvelle-Aquitaine et a l'obligation de fixer sa résidence dans un lieu déterminé, a déclaré le parquet de Melun. Son contrôle judiciaire l'oblige à poursuivre ses soins et lui interdit d'entrer en contact avec les victimes et de conduire un véhicule, d'après la même source.