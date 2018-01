Condamné à verser un peu plus de 250.000 euros à son ancien entraîneur, l'OLB fait appel dans le litige l'opposant à Pierre Vincent.

Orléans, France

Le 3 janvier dernier, le Conseil des Prud'hommes d'Orléans avait tranché et rendu sa décision dans le conflit qui oppose l'OLB à son ancien entraîneur, Pierre Vincent. Il avait estimé que le licenciement pour "faute grave" n'était pas motivé. Le club avait donc été condamné à verser plus de 250.000 euros à Pierre Vincent.

Le Conseil des Prud'hommes avait tout de même noté des comportements de Pierre Vincent qui justifieraient une "cause réelle et sérieuse" de licenciement, pas mais une faute grave. Le club va donc tenter d'obtenir gain de cause en appel, mais n'exclut pas de parvenir à un accord avec son ancien entraîneur.

Plus d'informations à venir...