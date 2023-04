Affaire Pierunek : l'ancien chirurgien condamné à indemniser un patient aujourd'hui handicapé

L'espoir d'une réparation pour les dizaines de patients qui accusent l'ancien docteur Pierunek de faute médicale. Cet ancien chirurgien orthopédiste de la clinique Pasteur à Guilherand-Granges en Ardèche vient d'être condamné par le tribunal judiciaire de Privas, dans une procédure civile. Marc Pierunek, aujourd'hui radié de l'ordre des médecins, doit verser plus de 700 000 euros à un Drômois de 60 ans.

Opération non justifiée, dossier médical falsifié

Opéré du dos en janvier 2019, il garde de lourdes séquelles, un syndrome dit "de la queue-de-cheval" : une lésion de la colonne vertébrale basse qui entraîne, entres autres, des difficultés pour marcher, pour contrôler sa vessie, etc. Ce Drômois consultait après deux épisodes de lumbago, il n'aurait pas dû être opéré souligne son avocat Me Edouard Bourgin : "le tribunal, fort de l'expertise médicale, a estimé qu'il ne fallait pas opérer. Et le Dr Pierunek a falsifié le dossier médical. Il a aggravé l'état clinique supposé de mon client, par écrit, pour justifier de son opération."

Et l'opération se passe mal. S'en suivent une infection nosocomiale et un AVC, mais "le tribunal ne s'est pas attardé sur la question de savoir s'il avait mal opéré ou pas, puisque ces complications médicales interviennent sur une opération qui n'aurait pas dû avoir lieu. Donc l'opération et ses conséquences sont entièrement fautives" explique Me Bourgin.

Près de 720.000 euros à verser à la victime et sa famille

Cet ancien patient doit aujourd'hui être aidé par un tiers dans de nombreux actes du quotidien. Marc Pierunek est condamné à lui verser 707 000 euros d'indemnisation, ainsi que 10.000 euros à sa compagne, et 1.000 euros pour chacune de ses deux filles. Ces sommes semblent encore insuffisantes pour son avocat : "nous pensons qu'il faut qu'il déménage, peut-être qu'il s'achète un logement adapté à son handicap. Faute d'informations suffisantes, le tribunal n'a pas pu estimer ce poste. Et d'autres, comme l'aide d'une tierce personne...nous estimons que le tribunal n'a pas pris la pleine mesure du handicap de mon client, donc nous envisageons de faire appel." Me Edouard Bourgin salue néanmoins "la grande qualité de ce jugement. Les magistrats ont discuté de matière médicale de façon exemplaire. Nous avons eu de très bons experts aussi. Et je dirais, enfin! Parce que ça fait 10 ans que l'on entend parler de ce médecin et mon cabinet engrange les dossiers d'anciens patients." (nldr : Me Edouard Bourgin représente une dizaine d'anciens patients.)

Marc Pierunek n'était pas présent à l'audience, défendu par l'avocat de son assurance. Et cela agace Me Edouard Bourgin: "quand vous attaquez un médecin en France, c'est toujours la même histoire. On vous envoie les mêmes avocats, les mêmes médecins, qui sont formés, payés pour empêcher l'indemnisation des patients." Il dénonce aussi l'omerta et le corporatisme du milieu médical qui retardent l'éviction et le jugement de médecins devenus dangereux.

"Un espoir" pour les autres victimes

En Drôme-Ardèche, une association de victimes s'est constituée en septembre 2022 : Asvacor pour Association de Soutien aux Victimes d'Actes de Chirurgie Orthopédique du Rachis. Elle compte 64 adhérents de 23 à 86 ans. Certains optent pour une conciliation devant le Conseil de l'Ordre des Médecins qui a désigné en son sein un référent sur cette affaire. D'autres choisissent une procédure juridique. D'autres encore n'ont pas la force aujourd'hui de s'engager dans une quelconque bataille.

Pour Daniel Pienne, le président d'Asvacor, "cette condamnation nous donne beaucoup d'espoir, espoir d'avoir une reconnaissance de notre préjudice par la justice, et une reconnaissance par des indemnités aussi. Même si, vous savez, 700.000 euros, ça ne répare pas tout. Les victimes restent avec leur handicap. Quand vous avez 23 ans et que vous vous trouvez sur votre chaise roulante après une opération, vous êtes pénalisée toute votre vie."