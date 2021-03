Affaire Pilarski : la réaction de l'avocat de Christophe Ellul, mis en examen pour homicide involontaire

Maître Alexandre Novion, l'avocat de Christophe Ellul n'est pas surpris par la mise en examen de son client. "N'oublions pas qu'il a perdu sa fiancée et son fils dans des conditions épouvantables".

Christophe Ellul avec son avocat Me Alexandre Novion

L'affaire Elisa Pilarski prend un nouveau tournant : son compagnon, Christophe Ellul a été mis en examen pour "homicide involontaire", près d'un an et demi, après la mort de la Béarnaise originaire de Rébénacq. Elle a été tuée par les morsures d'un chien, les dernières expertises avaient précisé que ce chien, Curtis, était le seul responsable du décès d'Elisa Pilarski. C'était en novembre 2019 dans une forêt du département de l'Aisne, région qu'elle avait choisie pour s'installer avec son compagnon. Et c'est donc lui qui est aujourd'hui poursuivi pour homicide involontaire.

"Un peu sonné"

Maître Alexandre Novion, a réagi sur France Bleu Béarn Bigorre : "partie civile ou mis en examen, ça ne change pas le combat pour la vérité que Christophe Ellul va continuer de mener". L'avocat reconnaît que son client est "un peu sonné" et ajoute : "il ne faut pas oublier que, mis en examen, il demeure une victime partie civile. N'oublions pas qu'il a perdu sa fiancée et son fils Enzo dans des conditions épouvantables".

Poursuivi parce que propriétaire de Curtis

Christophe Ellul est mis en examen pour homicide involontaire parce qu'il est le propriétaire du chien Curtis. Il est donc responsable pénalement de son animal. Un animal qu'il a importé illégalement en France. Ce type de Bull Terrier est interdit sur notre territoire. Selon l'avocat de la famille d'Elisa, installé à Rébénacq, Curtis pourrait également avoir été maltraité par Christophe Ellul. Me Xavier Terquem Adou considère que Christophe Ellul pourrait également être poursuivi parce que Curtis n'avait pas de muselière. Enfin, toujours selon cet avocat, on pourrait lui reprocher l’omission de porter secours à la victime ; il s'est passé 1h26 entre l'appel de détresse d'Elisa à son compagnon, et le coup de fil de celui-ci aux pompiers.

