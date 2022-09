Affaire Pogba : Mathias Pogba et quatre autres personnes présentés à un juge d'instruction

Dans le cadre de l'enquête pour extorsion avec arme et enlèvement ou séquestration dont a été victime le footballeur Paul Pogba, son frère Mathias et quatre autres personnes ont été déférés dans la nuit de vendredi à samedi et doivent être présentées à un juge d'instruction ce samedi matin.