Affaire Pogba : Mathias Pogba mis en examen et placé en détention provisoire avec quatre autres personnes

Mathias Pogba, 32 ans, le grand frère de Paul Pogba, a été mis en examen ce samedi pour extorsion en bande organisée. Quatre anciens amis d'enfance du footballeur âgés entre 27 et 36 ans sont eux poursuivis pour extorsion, séquestration, et association de malfaiteur. Tous les cinq ont été placés en détention provisoire. Le 5e homme a été incarcéré provisoirement car il a demandé un délai pour passer devant le juge des libertés et de la détention.

Dans cette affaire qui secoue le milieu du football, la star de la Juventus Turin et champion du monde de football avec les Bleus a porté plainte après avoir été séquestré en mars dernier et menacé avec des armes par plusieurs personnes qui lui réclamaient 13 millions d'euros. Son frère Mathias n'est pas poursuivi pour ces faits mais pour avoir fait pression sur Paul Pogba et son entourage pour verser l'énorme somme d'argent demandée.

Les cinq suspects se disent sous pression d'autres personnes

Lors de leur garde à vue débutée mardi et mercredi à l'Office central de lutte contre la criminalité organisée (Oclco), les cinq suspects ont dit être "victimes d'individus dont ils refusent de donner les noms", a expliqué une source proche de l'enquête tout en précisant qu'"ils se contredisent et mentent". Le plus âgé a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de nature criminelle. Il portait une attelle lors de son audition, et assure avoir été blessé par balle à un bras dans le cadre de cette affaire.

Lors de sa garde à vue, Mathias Pogba avait lui-même reconnu cette semaine qu’il était à l’initiative de la vidéo diffusée fin août, dans laquelle il faisait du chantage, menaçant de faire des révélations sur son petit frère Paul.

Une facture de 47.000 euros laissée par deux "amis" chez Adidas

Selon France Info, quelques jours après la séquestration de Paul Pogba, les enquêteurs ont découvert que deux de ses "amis" ont profité du partenariat du footballeur avec Adidas pour dévaliser un magasin de la marque. Paul Pogba leur aurait autorisé un plafond de 30.000 euros mais la facture s'est élevée à 47.000 euros et le footballeur a du se rendre sur place pour payer la différence, soit 17.000 euros.