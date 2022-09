Affaire Pogba : pressions sur sa mère, appel à un marabout, ce que révèle la deuxième audition du joueur

La deuxième audition du footballeur Paul Pogba, qui a porté plainte pour tentatives d'extorsions de fonds de la part de plusieurs de ses proches, révèle de nouveaux éléments dans cette enquête, dévoile franceinfo ce lundi. Le parquet de Paris a ouvert vendredi une information judiciaire sur les extorsions dénoncées par la star de l'équipe de France de football et de la Juventus Turin. Une enquête préliminaire avait été ouverte il y a un mois à Paris sur cette rocambolesque affaire.

La mère du joueur a, selon lui, subi des pressions chez elle de la part des maîtres chanteurs. Par ailleurs, Paul Pogba a assuré avoir fait appel à un marabout, mais il affirme que c'était pour soutenir une association et non pour jeter un sort à Kylian M'Bappé, ce dont l'accuse son frère Mathias Pogba. Voici ce que révèle cette deuxième audition du joueur, qui s'est déroulée en août.

Des pressions subies par la mère du joueur

Lors de cette audition, Paul Pogba a assuré que sa mère, Yeo Moriba, a subi des pressions chez elle cet été : en juillet, plusieurs inconnus se présentent devant son appartement. Elle leur ouvre la porte et se retrouve face à un petit groupe, qui affirme avoir protégé son fils Paul pendant des années, "contre des personnes qui lui voulaient du mal". En contrepartie, les individus réclament 13 millions d’euros.

Sans ça, ils affirment qu'ils dévoileront un enregistrement qui prouve que Paul Pogba a payé un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. L'argumentaire est à peu près de le même que celui utilisé par les maîtres-chanteurs qui auraient séquestré Paul Pogba au printemps, selon les dires du joueur.

Cet épisode a conduit l’agente de Paul Pogba à solliciter une protection pour la mère du joueur, auprès de l’officier de sécurité de l’équipe de France. Les enquêteurs, qui cherchent à faire la lumière sur ce moment, ont entendu le patron de la sécurité de l’équipe de France, affirme franceinfo.

Pogba reconnaît avoir contacté un marabout, mais pour une association

Lors de cette deuxième audition, Paul Pogba a également réfute avoir fait appel à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Mais il a reconnu avoir versé de l’argent à un marabout pour une association humanitaire qui aide des enfants d’Afrique. Il a expliqué qu'il avait les moyens de prouver ce qu'il avance.

Pogba convaincu que son frère est sous l'emprise des maîtres chanteurs

Paul Pogba s'est aussi dit convaincu que son frère aîné Mathias agissait sous la pression des racketteurs. Au moment de son arrivée à Turin cet été, Mathias lui a écrit dans un message, reçu sur son téléphone : "Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature". D'après les informations de franceinfo, Paul Pogba a changé deux fois de numéro de téléphone depuis le début de l’affaire, pour fuir le harcèlement dont il était victime, sans succès.

"Didier Deschamps saura protéger son collectif de ces turbulences", affirme la ministre des Sports

Invitée ce dimanche sur franceinfo, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, a réagi à ces révélations. "Je tiens à ce que le groupe France aille bien, à ce que les joueurs aillent bien", a-t-elle rappelé. "Je ne vais pas me prononcer, ni sur les faits, ni sur le fond de l'affaire", a-t-elle expliqué, tout en précisant : "Je suis évidemment tout ça de près, comme tous les Français qui aiment Paul Pogba, mais aussi parce que je tiens à ce que le groupe France aille bien, à ce que les joueurs aillent bien et qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour performer, à deux mois du Mondial". "Didier Deschamps saura protéger son collectif de ces turbulences", a-t-elle assuré.

"Il faut être hyper attentifs à la question des entourages", a rappelé la ministre. "Quand vous êtes un champion, vous êtes exposé à toute sorte d'influences, des bonnes, des mauvaises. Je pense qu'il doit y avoir un accompagnement de la part des clubs, des instances, dès les étapes de la formation."