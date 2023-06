Affaire Pottier : la ministre des Sports très attentive à l'enquête interne de la FFF

Dans le magazine So Foot, l'ancien arbitre mayennais Nicolas Pottier, président du district de Mayenne et en charge pour la Fédération Française de Football de l'arbitrage amateur, révèle qu'il a porté plainte le 14 février pour " harcèlement sexuel et moral dans le cadre privé et professionnel", et également pour " viol contre X " pour des faits remontant à mai 2009 après un match qu'il a arbitré.

Nicolas Pottier (43 ans) dénonce une homophobie généralisée dans les instances du foot français. Il affirme notamment avoir payé professionnellement le fait d'assumer son homosexualité, ce qui a selon lui "représenté un problème dans le milieu".

Il se dit "victime d'une machination" ayant freiné sa carrière, alors qu'il avait officié dès l'âge de 29 ans en première division, et épingle un "système opaque, pervers et dépassé". "La FFF diligente immédiatement en qualité d'employeur une enquête interne confiée à un cabinet extérieur spécialisé, Alcens". Elle se constituera aussi partie civile dans le cadre de la procédure judiciaire à la suite de la plainte pour viol.

Lors d'un déplacement en Auvergne, ce vendredi, Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports, a confié à France Bleu suivre de près cette terrible affaire : "ce sont des affaires douloureuses à comprendre, avec des témoignages très interpellant. La Fédération a bien réagi avec cette enquête interne et une mission d'analyse pour regarder ce qui se passe dans l'arbitrage. Je pense que toute la lumière va pouvoir être faite. On accompagnera plus largement les progrès de la FFF dans la lutte et la prévention contre toutes les formes de violence à caractère sexuel et sexiste".

En plus de l'enquête interne, la FFF a confié à Dominique Laurent, présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage, une mission d'analyse de la politique fédérale de l'arbitrage.