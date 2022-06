Affaire PPDA : les poursuites étendues aux faits a priori prescrits dénoncés par Florence Porcel

Les poursuites judiciaires visant Patrick Poivre d'Arvor ont été étendues ce mardi aux faits prescrits dénoncés par l'écrivaine Florence Porcel, indique une source proche du dossier à franceinfo. Florence Porcel accuse l'ancien présentateur vedette de TF1 de l'avoir violée en 2004, des faits qui avaient été classés sans suite pour prescription lors d'une enquête préliminaire en 2021.

Seules des accusations de viol datant de 2009 avaient initialement été inclues dans l'information judiciaire, menée par un juge d'instruction à Nanterre. Elles avaient également été classées sans suite par le parquet pour "insuffisance de preuves". Au total, 23 femmes avaient témoigné.

La décision ce mardi de la cour d'appel de Versailles "permet à l'instruction de poursuivre sur l'ensemble des faits" et de trancher, dans un second temps, sur leur prescription ou pas. Cette procédure fait suite à la constitution de partie civile de Florence Porcel fin novembre 2021, après le classement sans suite des premières plaintes, pour provoquer la saisine d'un juge et une enquête sur les faits non prescrits dénoncés. L'information judiciaire doit désormais porter "sur l'ensemble des faits" dénoncés.

Seconde enquête sur des faits prescrits

L'avocate de Patrick Poivre d'Arvor , Jacqueline Laffont, "attend de disposer des éléments plus précis avant de réagir et de commenter, le cas échéant, une décision de justice qui s'affranchirait des règles de prescription", a-t-elle déclaré à l'AFP. Elle indique que Patrick Poivre d'Arvor n'a pas été entendu, à ce jour, par le juge d'instruction. Sollicités par franceinfo, les avocats de Florence Porcel n'ont pas souhaité commenter cette décision.

17 plaintes ont à ce jour été déposées contre Patrick Poivre d'Arvor. Il est également visé par une autre enquête en cours, celle-ci dirigée par des magistrats du parquet de Nanterre, suite à trois plaintes pour viols, de tentative de viol et agression sexuelle. Ces faits dénoncés apparaissent eux aussi prescrits. L'ancien présentateur du 20 heures a de son côté déposé plainte en avril dernier contre 16 de ses accusatrices, pour dénonciation calomnieuse. Deux plaintes similaires, notamment une à l'encontre de Florence Porcel, avaient déjà été classées sans suite par la justice.