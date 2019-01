Affaire Preynat : le cardinal Barbarin jugé ce lundi pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs

Lyon, France

C'est ce lundi à Lyon (9 h 30) que débute le procès en correctionnelle du cardinal-archevêque Philippe Barbarin et de 5 autres responsables du diocèse, pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs. Trois jours d'audiences, sur citation directe, donc à la demande des parties civiles, puisque le parquet avait classé le dossier sans suite.

La hiérarchie du prêtre abuseur en question

A l'initiative du procès il y a l'association "La Parole Libérée", qui défend la soixantaine de victimes présumées du père Bernard Preynat, l'ex-aumônier des scouts de Sainte-Foy-lès-Lyon et qui a également travaillé dans le Roannais. Parmi les victimes : Pierre-Emmanuel Germain-Thil. Il y a 30 ans il avait fini par se confier à sa mère qui l'avait retiré des scouts. Quand l'affaire a éclaté il a témoigné et porté plainte pour des faits non prescrits. "J'en veux au prêtre" dit-il. "Mais on ne peut pas ignorer la hiérarchie qui sait, mais qui ne fait rien, qui minimise presque parfois. Ce n'est pas possible. Il faut que ceux qui ont été liés à cela, soient sanctionnés."

"Finir de se reconstruire"

Ce procès Pierre-Emmanuel Germain-Thil en a fondamentalement besoin : "C'est une manière de finir de se reconstruire. J'ai encore besoin de cette symbolique de la justice pour pouvoir vraiment passer à autre chose et me dire que c'est derrière". Aujourd'hui, il attend aussi le procès du père Preynat dont la date n'a pas encore été fixée.

Le procès d'un système plus que celui d'un homme

Pour "La parole libérée", ce procès de la justice des hommes pour le Cardinal Barbarin est déterminant. L'association est à l'origine de plaintes contre le père Preynat. François Devaux son président voit ce procès comme "un jour important, la principale échéance pour ceux qui ont fondé "La parole libérée". C'est l'étape principale. Au-delà du procès d'un homme c'est le procès d'un système qui a permis la pérennisation de l'abus. Est-il acceptable qu’aujourd’hui on puisse confier nos enfants à l'institution qui les mettent entre les mains de prédateurs sexuels. Est-ce leur place ? Je ne tiens pas à ce que mes enfants aient pour directeurs de conscience des personnes qui ont violé des enfants".

Sollicités, le cardinal Philippe Barbarin et son avocat n'ont pas souhaités s'exprimer avant ce procès.

Pour évoquer ce procès Maitre Jean Sannier du barreau de Lyon sera l'invité de France Bleu ce lundi à 8h30. Il a récemment défendu plusieurs victimes du Père Régis Peyrard.