Affaire Quick : Six ans après la mort d'un adolescent, l'ancien patron d'un fast-food d'Avignon est jugé

Six ans après la mort d'un adolescent à Oppède, le procès de l'ancien gérant du Quick d'Avignon cap sud a lieu aujourd'hui. L'enfant de 14 ans était mort d'une toxi-infection alimentaire, quelques heures après un dîner dans le fast-food.

Le procès de l'ancien gérant du Quick d'Avignon Cap sud se tient aujourd'hui devant le tribunal correctionnel d'Avignon. Il est jugé pour homicide involontaire.

Les faits remontent à six ans : Un matin de janvier 2011, un garçon de 14 ans mourait chez lui à Oppède en Luberon. La veille avec sa famille, il avait dîné au Quick d'Avignon cap sud. Dans la soirée, son père et lui étaient pris de malaise. Seul le père en avait réchappé.

L'autopsie révélera que le jeune garçon a succombé à une "toxi-infection alimentaire", provoquée par un staphylocoque doré.

Immédiatement après la mort de Benjamin, 14 infractions aux règles d’hygiène alimentaire avaient été relevées dans le restaurant franchisé : Un congélateur était en mauvais état, le-lave main était hors-service et cinq employés (dont le dossier médical n'était pas à jour) ont été retrouvés porteurs du même staphylocoque doré comme celui qui a été fatal à l'adolescent.

Mais après deux ans d’enquête, on avait appris que l'adolescent souffrait d'une cardiomyopathie sévère et que les staphylocoques découverts lors de son autopsie n'étaient pas les même que ceux prélevés dans le restaurant.

L'ex-gérant de Quick a donc été mis hors de cause et obtenu un non-lieu. Mais la famille de Benjamin a fait appel et finalement obtenu de la justice que l'affaire arrive bien au tribunal.

A l'époque, l'affaire avait été largement médiatisée, les obsèques de Benjamin à Oppède avaient réuni une foule considérable.

Dans un autre registre, les déboires de l'ex-gérant du fast-food ont également été médiatisés lorsqu'il a fini par être écarté par le groupe Quick et faire faillite. Mais aujourd'hui ses ennuis ne sont pas terminés puisqu'il doit répondre d'homicide involontaire devant les juges du tribunal correctionnel d'Avignon.