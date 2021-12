Affaire Rambla à Toulouse : il n'y aura finalement pas de deuxième procès

Il y a un an tout juste, Jean-Baptiste Rambla était condamné par la cour d'assises de Toulouse à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour le meurtre d'une jeune femme de 21 ans, en 2017. Le quinquagénaire avait annoncé deux semaines plus tard faire appel. Un mois avant le second procès prévu à Montauban, l'accusé accepte sa condamnation et retire son appel.

Apaisement

L'un des avocats de Jean-Baptiste Rambla, Frédéric David, nous le confirme ce matin. "C'est une excellente chose, la famille Lunimbu qui va enfin pouvoir faire son deuil". Me David explique aussi ce qui a motivé son client à prendre cette décision "Nul doute que dans la décision de renoncer à l'appel ont compté les diffusions de la série de Canal+ Dolorès, la malédiction du pull-over rouge et de notre ouvrage La malédiction du pull over rouge (NDLR co-écrit avec sa consœur Aurélie Joly). Cela a permis à M. Rambla de réaliser ce que son père avant lui n'avait pu faire. C'est la démonstration que l'ouvrage de M. Perrault est fondé sur un ignoble mensonge qui a prospéré car servant plus qu'utilement la thèse oh combien louable des abolitionnistes".

Un nouvel équilibre a pu s'imposer, plus de 40 ans plus tard certes, mais qui permet à cet homme de gagner en apaisement et de ne plus avoir à chercher à crier sa rage d'enfant et d'adolescent privé d'une vie normale - Me David, l'avocat de JB Rambla

Jean-Baptiste Rambla a aujourd'hui 54 ans. En 1974, alors âgé de six ans, il est témoin de l'enlèvement de sa sœur aînée Maria-Dolorès, qui sera retrouvée morte peu après. Incapable de désigner Christian Ranucci comme le kidnappeur, les imprécisions de l'enfant ont nourri la thèse de l’erreur judiciaire développée dans le livre best-seller de Gilles Perrault. Christian Ranucci, jugé coupable, est guillotiné en 1976.

Double meurtre

Déjà condamné pour le meurtre de son ancienne employeuse à Marseille en 2008, Jean-Baptiste Rambla était jugé en décembre 2020 pour des faits similaires, cette fois à Toulouse alors qu'il était en liberté conditionnelle. En juillet 2017, dans son appartement du quartier Arnaud-Bernard à Toulouse,Cintia Lunimbu, une jeune femme de ménage angolaise 21 ans, avait été sauvagement assassinée, frappée violemment et égorgée, presque décapitée. La victime et son bourreau ne se connaissaient pas. Le meurtrier avait agi sous la pulsion, au hasard.

Le procès avait été marqué par le détachement de Jean-Baptiste Rambla qui n'avait pas su expliquer son geste. Son appel avait surpris, et désemparé la famille de la victime.