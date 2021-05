Affaire Romain Farina : "Nous demandons à l'institution judiciaire de faire son auto-critique"

Romain Farina, c'est cet instituteur, accusé d'avoir violé plusieurs dizaines d'enfants des écoles où il a enseigné, notamment à Villefontaine (Isère). L'affaire éclate en mars 2015 et un peu plus d'un an après, en avril 2016, il se suicide en prison. Mais en 2001, déjà, les parents de Sarah, 6 ans alors et scolarisée dans la classe de Romain Farina à Vénissieux (Rhône), avaient déposé une plainte qui sera classée sans suite. La dernière plainte de Sarah vise cette fois l'institution judiciaire et l'Education nationale.

"Nous avons l'impression que l'institution judiciaire traîne des pieds pour regarder cette plainte" - Me Gerbi, avocat de Sarah

Le juge d'instruction de Valence s'est déclaré incompétent pour instruire cette plainte, l'avocat de Sarah, Maître Hervé Gerbi a alors contesté cette décision mardi 18 mai, devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble. "Le magistrat valentinois considère qu'en réalité ce dossier relèverait de la compétence du parquet de Bourgoin-Jallieu. On est dans un cercle vicieux. Nous avons l'impression que l'institution judiciaire traîne des pieds pour regarder cette plainte", estime Maître Gerbi.

C'est justement l'institution judiciaire de Bourgoin-Jallieu qui est visée par la plainte de sa cliente. "Nous considérons que le parquet de Bourgoin aurait dû noter la condamnation de M. Farina en 2008, pour détention d'images pédopornographiques dans le fichier des délinquants sexuels. _C'est ce manquement là que nous attaquons_. Il est évident que cette plainte ne peut pas être instruite devant la juridiction dont nous dénonçons les diligences."

20 ans de combat

Un manquement grave, selon l'avocat qui accompagne Sarah dans sa plainte pour "blessures involontaires" _: "_Il s'agit de blessures psychiques profondes qui perturbent le parcours de cette jeune femme. Le fait que l'institution judiciaire et l'Education nationale auraient pu par la suite empêcher que M. Farina puisse continuer à perpétrer de tels actes, mais ne l'aient pas fait, est insoutenable. C'est là-dessus que nous nous fondons, sur la base de l'avis d'un expert psychiatre, qui considère qu'aujourd'hui, dans les troubles psychologiques présentés par ma cliente, il y a d'une part ce qui ressort du viol et d'autre part, ce qui ressort du mauvais traitement judiciaire", explique son avocat, Maître Gerbi.

20 ans après les faits, le combat de Sarah se poursuit : "Ce sera très dur, il y a des obstacles procéduraux, mais nous allons les surmonter. _Nous mesurons la difficulté de devoir demander à l'institution judiciaire de faire son auto-critique_", explique l'avocat, confiant. Prochaine échéance, le 1er juin, date à laquelle la chambre de l'instruction rendra son arrêt.