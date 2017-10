Affaire Rosine Roig : des peines de 15 à 30 ans requises

Le procès de Ramon Cortes et Sandrine Delporte s'achève ce mardi devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales. Les anciens amants sont jugés pour l'assassinat de Rosine Roig, tuée d'une balle dans la tête en septembre 2013.

Avant les plaidoiries de la défense et le verdict, attendu dans la soirée, les avocats des parties civiles et l'avocat général ont pris la parole ce mardi. Bruno Albouy, le représentant du ministère public, a réclamé aux jurés de la cour d'assises une peine de 30 ans de réclusion pour Ramon Cortes et une peine de 15 à 20 ans pour Sandrine Delporte.

Rosine Roig, une employée du musée de Céret a été tuée d'une balle dans la tête puis ensevelie dans un trou sur la commune d'Ortaffa le 16 septembre 2013 au soir.