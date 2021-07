Affaire Sandré : 8 mois après son arrestation, le principal suspect n'a toujours pas été extradé de Madagascar

Deux ans après la mort de Jean-Marc Sandré, ce propriétaire d'un gros chantier naval de Cavalaire, l'enquête est au point mort, faute d'extradition du principal suspect, actuellement détenu à Madagascar. Cet homme a été interpellé à Madagascar en novembre dernier . Il devait être extradé les semaines suivantes mais pourtant, huit mois plus tard, il est toujours détenu dans une prison malgache. Les autorités malgaches pour l'instant peinent à remettre le ressortissant français. Il semblerait qu'un blocage diplomatique entre les deux pays soit en cause.

Commentant à l'époque l'arrestation d'un individu présumé impliqué dans la disparition de Jean-Marc Sandré, le Procureur de Draguignan indiquait "qu'avec de la ténacité, nous y sommes arrivés". Mais de la ténacité dans ce dossier , il va en falloir encore. L'extradition du suspect ne devait prendre en effet que quelques semaines. Or huit mois après son arrestation, l'homme est toujours incarcéré dans une prison de la capitale malgache. "Des difficultés existent entre la France et un pays au fonctionnement un peu plus compliqué, plus archaïque" confirme à France Bleu Provence Maître Thierry Fradet, l'avocat de la famille Sandré.

Cet individu pour le moment reconnait connaitre Jean-Marc Sandré. Mais sur l'affaire en elle-même, il n'a pas été entendu par le magistrat en charge du dossier. Deux ans après la mort de Jean-Marc Sandré, sa famille est donc toujours sans réponse sur les circonstances qui entourent sa disparition.

"Nous avons multiplié les demandes" indique le Parquet de Draguignan qui n'exclut pas d'avoir recours à une commission rogatoire internationale afin de pouvoir se rendre sur place avec la magistrat instructeur.

Appel à Emmanuel Macron

Le conseil de la famille Sandré se tourne désormais vers le plus haut sommet de l'Etat. Maître Fradet doit adresser un courrier au Président Macron afin que le locataire de l'Elysée pèse de tout son poids dans cet imbroglio juridico-diplomatique. "On sait que tout le monde fait ce qu'il peut. On ne peut pas imaginer que l'assassin présumé d'un français puisse échapper à la justice de notre pays. Donc nous avons confiance. Mais la confiance n'empêche pas la prudence et la vigilance. Et nous surveillons tout ce qui est fait afin que l'extradition ait lieu le plus vite possible". Car cette lenteur n'est pas sans conséquences. "La victime tout d'abord n'a pas pu être inhumée, et pour nous, latins, le dernier adieu c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'autre part, on a envie de l'avoir en face de nous cet assassin présumé pour lui poser un certain nombre de questions. Mais aussi qu'il rende des comptes à la justice française" conclut Me Thierry Fradet.