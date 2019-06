Affaire Savannah Torrenti : début du procès d'Axel Bouchard devant la cour d'assises de Corse-duSud

Ajaccio, France

"Je reconnais l'avoir frappée et étranglée"

C'est par ces mots que s'est ouvert ce vendredi matin le procès d'Axel Bouchard devant la cour d'assise de Corse-du-Sud. Il est accusé d'avoir battu à mort son ancienne compagne Savannah Torrenti, dont le corps a été retrouvé dans un appartement d'Ajaccio le 1er mai 2016. Le jeune homme était positif à l'ecstasy et au cannabis lors de son placement en garde à vue l'après-midi suivant le meurtre. S'il reconnait les violences, Axel Bouchard nie toujours avoir eu l'intention de donner la mort à sa compagne. C'est tout l'enjeu de ce procès qui se tient devant une salle comble.

Un procès qui ne doit pas servir d'exemple

Six membres de la famille de Savannah se sont constitués parties civiles dans ce dossier, dont sa mère. Mylène Jacquet a fondé depuis la disparition de sa fille une association de défense des droits des femmes et d'aide aux victimes de violences. Elle appelle à ne pas faire de ce procès un exemple "Le contexte actuel veut que l'on parle beaucoup de ça, il y a l'association Savannah, mais je ne veux pas que l'on mélange, je veux que cela soit le procès du meurtrier de ma fille [...] Il faut vraiment considérer les faits, ce qu'il s'est passé, et à partir de là en tirer une condamnation qui soit celle qui est méritée, pas celle qui soit exemplaire parce que c'est le contexte qui le décide."

Mylène Jacquet la mère de Savannah Torrenti Copier

Le verdict du procès est annoncé le 26 juin prochain.