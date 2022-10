Affaire Sébastien Raoult : le jeune Vosgien accusé de cybercriminalité se dit victime d'une "injustice"

C'est la première fois que le jeune Vosgien Sébastien Raoult s'exprime depuis son incarcération le 31 mai dernier au Maroc. L'ex-étudiant en informatique spinalien est accusé de cybercriminalité par le FBI aux Etats-Unis, qui réclament son extradition. "Je suis victime d'une injustice", déclare-t-il. Sa lettre ouverte, écrite depuis sa prison et dictée par téléphone à son père a été communiquée à France Bleu Sud Lorraine mardi 4 octobre.

"Mon quotidien ici n'est pas merveilleux. Je suis enfermé 22h par jour." Sébastien Raoult dit avoir perdu tous ses repères, dans une cellule partagée avec sept autres détenus. Il explique avoir appris la raison de son arrestation bien après son incarcération. " A l'occasion de la fête des mères, je m'apprêtais à reprendre l'avion depuis Rabat pour rentrer chez mes parents en France lorsque je me suis fait arrêter". Quelques heures plus tard, la police marocaine l'a informé qu'il avait été arrêté sur la base d'une notice rouge, émise par Interpol, à la demande de la justice américaine.

Soutien de trois députés vosgiens

Sébastien Raoult dénonce "un piège" : "mon identité a été détournée, usurpée, afin que je serve de bouc-émissaire dans des activités cybercriminelles réalisées depuis la France". Le Vosgien dit se sentir abandonner et trahi par son pays. "D’un côté, je me refuse de croire davantage que l’État français puisse m’abandonner au sort de la justice américaine, d’un autre coté, je me demande encore aujourd’hui pourquoi les autorités françaises ne m’ont jamais averti à propos du mandat d’arrêt Interpol alors que depuis j’ai renouvelé mon passeport et j’ai passé les frontières à plusieurs reprises. M’aurait-on volontairement laissé partir en zone extradable ?"

Mon pays me manque, mes proches, ma famille, mes amis me manquent."

L'ancien étudiant réclame d'être jugé pour les faits qui lui sont reprochés en France. Une demande relayée par plusieurs députés dans un courrier adressé au Ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti. Les parlementaires vosgiens, Stéphane Vir, Christophe Naegelen et Jean-Jacques Gaultier, font partie des signataires. "Sébastien Raoult ne cherche pas à se souscrire à la justice", écrivent les trente-quatre députés. "Il souhaite être jugé en France, dans le respect de ses droits fondamentaux. Les faits reprochés à Sébastien Raoult, citoyen français, se sont déroulés sur le territoire français. Il doit donc êstre jugé par un tribunal français et selon le droit français".

Si l'Etat marocain accepte l'extradition de Sébastien Raoult, le Vosgien encourt 116 ans de prison.