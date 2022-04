Affaire Semivim à Martigues : six nouvelles mises en examen, dont deux élus

Après une nouvelle série de perquisitions et d'interpellations la semaine dernière, six personnes ont été mises en examen dont la directrice de la Semivim, le bailleur social à Martigues, et deux élus de la majorité.

Le dossier de la Semivim de Martigues se poursuit sur le terrain judiciaire. Six nouvelles personnes, dont la directrice générale de du bailleur social Semivim et deux élus municipaux, ont été mises en examen dans l'enquête pour corruption visant le bailleur social, a annoncé mardi le parquet de Marseille. Ces mises en examen font suite à une série de perquisition et d'interpellations menée la semaine dernière.

Une information judiciaire avait été ouverte en octobre pour "corruption active et passive, trafic d'influence actif et passif, favoritisme et recel de ce délit ainsi que prise illégale d'intérêts et recel de ce délit". Les faits auraient été commis à la Semivim depuis janvier 2019. Le 9 décembre dernier, cinq personnes ont déjà été placées en examen, dont la directrice du patrimoine du bailleur social, son compagnon qui était également employé par la Semivim et des entrepreneurs.

Un vaste système de corruption pour des centaines de milliers d'euros

Ces derniers sont suspectés d'avoir rémunéré certaines personnes de la Semivim et des élus pour obtenir des marchés publics. La justice soupçonne ainsi la mise en place d'un système de corruption à Martigues : ces promoteurs immobiliers auraient payé de multiples pots de vins sous forme d'argent ou de voyages à l'étranger par exemple, en échange de marchés publics ou d'informations stratégiques pour remporter ces marchés.

La Semivim est le bailleur social de la ville de Martigues, dont le maire communiste Gaby Charroux est également le président. La municipalité s'est d'ailleurs constituée partie civile dans ce dossier. L'information judiciaire a été "étendue depuis à la qualification de blanchiment en bande organisée", a souligné le parquet de Marseille dans un communiqué ce mardi.