Affaire sensible au Havre : l'avocat du maire évoque une relation entre adultes consentants

Dans l'affaire de la photo du maire du Havre nu et dans une position suggestive, l'avocat de l'élu a réagi. Maitre Christian Saint-Palais dément les propos tenus par la femme à l'origine de la diffusion du cliché.

Le Havre, France

Après l'interview diffusée ce mardi sur France Bleu Normandie, l'avocat de Luc Lemonnier réagit. Lundi, la femme (qui a diffusé la photo du maire du Havre nu dans une position suggestive et le courrier dénonçant son attitude), a été convoquée devant le procureur du Havre. Elle était poursuivie suite à une plainte déposée par Luc Lemonnier et elle a témoigné sur notre antenne déclarant qu'il ne s'agissait pas d'un jeu de séduction et qu'elle l'avait vécu comme un viol"

Ce mercredi, le maire du Havre a réagit dans un communiqué et son avocat, le pénaliste parisien Maître Christian Saint-Palais s'exprime à notre micro "Luc Lemonnier est forcément choqué par les mots qui ont été utilisés, il y a des mots qui ne correspondent en rien à la réalité. Mon client dément que les relations , qui n'étaient que des relations virtuelles par des messages, étaient dans le cadre évoqué : c'était un cadre entre adultes consentants."

Et l'avocat d'ajouter "Il faut revenir à la raison, une émotion a été exprimée au moment de cette interview, c'est une présentation inexacte de ce qui s'est passé dont acte. Ce sont des faits qui se sont passés il y a plusieurs années, c'est aujourd'hui que l'on entend une telle version mais ce n'est pas ce qui s'est passé: voilà ce qu'est la réaction de Luc Lemonnier"

Un souci d'apaisement pour l'avocat de Luc Lemonnier

L'avocat de Luc Lemonnier confirme que le procureur de la république a classé la procédure après avoir fait un rappel à la loi et que le procureur n'envisage pas de poursuites. "La plainte est allée jusqu'à son terme. Le maire avait cette préoccupation : que les choses soient traités judiciairement. Si le maire est victime d'un délit, il les remet dans les mains de la justice ce qui a été le cas et la justice lui a apporté un traitement discret, dans la sérénité et en a tiré les conclusions qu'elle devait en tirer. Cette affaire pourrait être reprise à l'initiative de Luc Lemonnier mais aujourd'hui il faut apaiser les choses"

Il ne faut pas répondre à ce que l'on ne peut pas exclure être une tentative de déstabilisation, il peut y avoir aussi une certaine instrumentalisation de l'émotion de certains" -Maître Christian Saint-Palais

Pour conclure, l'avocat ne souhaite pas en dire plus "l'intimité de la vie privée c'est quelque chose auquel je tiens fermement et nous veillerons que le droit à la vie privée de Luc Lemonnier et de ses proches soit strictement respecté"