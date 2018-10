Mollkirch, France

Ils sont vêtus de gilets jaunes et munis de bâtons de marche, inspectent les abords des rivières, les talus, les sentiers. Ils étaient 80 samedi, une 50aine dimanche à participer à de nouvelles battues pour tenter de retrouver Sophie Le Tan, cette étudiante de 20 ans dont on n'a plus aucune nouvelle depuis le 7 septembre. Un secteur ratissé sur la base de nouveaux éléments: le téléphone portable de Jean-Marc Reiser aurait "borné" dans les environs dans la soirée et la nuit qui ont suivi la disparition de l'étudiante. Le principal suspect aurait en outre été aperçu dans une boulangerie de Mollkirch dans la journée du 8 septembre.

Laurent (à gauche), le cousin de Sophie Le Tan © Radio France - Olivier Vogel

Ces nouvelles recherches sont restées infructueuses mais pour la famille de Sophie Le Tan c'est un réconfort de voir ces dizaines de volontaires y prendre part.

ça fait énormément de bien, ça donne beaucoup de courage à la famille. Laurent, le cousin de Sophie Le Tan

La famille de l'étudiante refuse de baisser les bras, malgré la douleur.

après un mois et demi on sait que l'espoir s’amenuise mais je ne peux pas admettre de dire qu'aujourd'hui elle n'est plus vivante. Laurent, le cousin de Sophie Le Tan

D'autres battues devraient avoir lieu dans les prochains jours dans ce secteur de la vallée de la Bruche.