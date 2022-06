EXCLU - Procès de Jean-Marc Reiser : "Je suis une survivante" témoigne une étudiante qui est montée chez lui

Une "survivante". C'est ainsi que se définit Betsy Williams-Iwhiwhu. Cette étudiante strasbourgeoise originaire du Nigéria a encore du mal à réaliser, quatre ans après, qu'elle a peut-être échappé à Jean-Marc Reiser. Elle est montée dans l'appartement du quinquagénaire, quatre mois avant la disparition de Sophie Le Tan à Schiltigheim, près de Strasbourg. Betsy Williams-Iwhiwhu livre son témoignage exclusif à France Bleu Alsace.

Jean-Marc Reiser, 61 ans aujourd'hui, est l'assassin présumé de Sophie Le Tan, une étudiante strasbourgeoise tuée le jour de ses 20 ans alors qu'elle avait répondu à une petite annonce pour visiter un appartement à Schiltigheim, tout près de Strasbourg. Son procès doit commencer le 27 juin devant la cour d'assises du Bas-Rhin. Jean-Marc Reiser va notamment devoir s'expliquer sur ce qu'il s'est réellement passé ce 7 septembre 2018 dans son appartement de la rue Perle à Schiltigheim.

Les conditions dans lesquelles Sophie Le Tan a disparu font écho à ce que Betsy Williams-Iwhiwhu raconte avoir vécu.

Une rencontre aux restos du cœur

Betsy Williams Igwhiwhu croise pour la première fois la route de Jean-Marc Reiser en 2017. Cette étudiante modeste fréquente alors l'antenne de La Robertsau des Restos du cœur à Strasbourg. "Petit à petit je remarque ce monsieur qui est derrière moi dans la file d'attente, qui pose de nombreuses questions, qui cherche à savoir si vous êtes étudiante, qui est vraiment intrusif" raconte l'étudiante.

Betsy refuse toutes les propositions de service de cet homme. Mais il insiste. Un jour dans le froid glacial de l'hiver, elle accepte qu'il la ramène en voiture chez elle. Mais il fait un détour inexpliqué. L'étudiante s'inquiète.

Betsy Williams-Iwhiwhu tente de se reconstruire depuis quatre ans - Betsy Williams-Iwhiwhu

"J'ai insisté pour qu'il me dépose chez moi. J'ai dit s'il vous plaît ramenez moi chez moi" raconte-t-elle. Mais arrivée chez elle, l'homme se fait très insistant. "Il a insisté pour me suivre jusqu'à l'ascenseur. J'ai dit s'il vous plaît, il faut que vous partiez. Au moment où j'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur, il ne voulait pas partir" poursuit-elle.

Betsy dit sentir alors la crainte monter en elle. Elle appuie sur le mauvais bouton d'étage de son ascenseur, puis prend l'escalier et court se réfugier chez elle. Elle bloque le numéro de téléphone de Jean-Marc Reiser.

Une journée de cauchemar chez Jean-Marc Reiser

Quelques mois plus tard, il parvient à la recontacter. Via notamment un autre numéro de téléphone. Betsy Williams Igwiwhu s'apprête alors à déménager sur Paris. La jeune femme a besoin d'un lieu pour stocker ses affaires, car elle n'a pas encore de nouveau logement parisien, et son bail se termine à Strasbourg. Elle finit donc par accepter à contre-cœur la proposition de Jean Marc Reiser. Cela fait des semaines qu'il insiste pour lui prêter sa cave. Mais lorsqu'il arrive en voiture pour récupérer ses affaires, il s'énerve.

"Il avait un comportement bizarre que je n'ai jamais vu. Il m'a engueulée, parce que j'avais trop d'affaires. J'étais choquée, parce qu'il le savait, on en avait déjà parlé. Il m'a engueulée et m'a dit : "cela vous allez jeter, sinon je ne le prends pas" raconte Betsy. L'étudiante, sans solution, se voit contrainte de jeter certaines choses à la poubelle.

Dans la voiture, Betsy prend peur et tente d'apaiser les choses : "Je me suis dit 'Betsy, ne répond pas', parce que ce que j'ai vu tout à l'heure, cela me fait flipper".

Arrivé chez lui, Jean Marc Reiser propose à Betsy de monter et de boire un verre. Elle accepte, par politesse dit-elle, se sentant redevable du service qu'il vient de lui rendre. Mais l'étudiante se méfie. Elle refuse de boire dans les bouteilles déjà ouvertes. "J'ai pris une nouvelle bouteille par terre bien qu'il y avait deux bouteilles déjà ouvertes. Je me suis servie. Il ne bougeait pas. Et quand j'ai terminé de boire, il a avancé vers la cuisine. Il a demandé "pourquoi tu as ouvert une autre bouteille", avec une voix agressive. C'est là que je me suis dit Betsy, il faut que tu partes" raconte l'étudiante.

Fuite en catastrophe

Après cet épisode, Betsy revient dans le salon, mais découvre son téléphone bloqué, comme si quelqu'un avait tenté de forcer le code. Elle veut donc partir, suppose que son hôte a tenté de fouiller son téléphone, mais comprend qu'elle ne pourra quitter les lieux qu'en rusant. Elle tente alors la naïveté.

"J'ai dit à Jean-Marc que je voulais aller à l'Apple Store pour tenter de réparer mon téléphone qui avait un bug, mais que ce n'était pas de sa faute. Et que j'allais revenir" dit-elle.

Lors de la reconstitution de l'assassinat de Sophie Le Tan en février 2021 à Schiltigheim © Maxppp - Maxppp

La peur monte malgré tout. Betsy laisse ses valises sur place en gage de bonne volonté. Elle réussit à passer la porte et à sortir. Mais quand elle revient quelques heures plus tard dans l'espoir de récupérer ses affaires, elle trouve porte close. Elle se réfugiera chez les voisins de Jean-Marc Reiser... qui lui ouvrira la porte pour récupérer ses valises au milieu de la nuit seulement.

Le scénario fait froid dans le dos. Quatre mois plus tard, Sophie Le Tan n'a pas survécu à sa visite dans l'appartement de Jean Marc Reiser. Aujourd'hui encore, Betsy Williams Iwhiwhu se sent une "survivante" dit-elle. "C'est choquant que mon chemin et celui de cet individu se soient croisés. J'ai mis du temps à comprendre et accepter comment et pourquoi j'ai croisé un individu aussi dangereux".

Elle décrit un Jean-Marc Reiser manipulateur, intrusif, et très intelligent. Habile pour amener l'autre à faire ce qu'il désire. "Il répète des choses jusqu'à ce que vous tombiez dans son piège, jusqu'à ce que vous cédiez" explique la jeune femme. Qui tente de se reconstruire. Tout en pensant à Sophie Le Tan.

Un livre pour aller mieux

"Depuis 2018 ma vie est bouleversée. Je suis traumatisée. Je vis les effets post-traumatiques, je suis toujours suivie médicalement. C'est dur. C'est facile de dire "au moins elle l'a échappé belle". Mais je remercie Dieu. Et je pense à la famille Le Tan, et je sais que eux ils vivent l'enfer, un cauchemar pour le reste de la vie" dit Betsy.

L'étudiante se pose aussi des questions sur le manque d'information autour de Jean-Marc Reiser. "Personne ne connaissait le passé de Jean-Marc Reiser. Moi, je ne savais pas. Imaginez moi, il y a des moments où je me demande comment j'ai échappé à cette mort" dit-elle. Jean Marc Reiser avait en effet déjà été condamné pour viol et agression sexuelle en 2001.

Alors pour tenter d'aller mieux, Betsy a écrit un livre, avec Caroline Reys. Il s'appellera "La force de l'instinct. Comment j'ai échappé à Jean-Marc Reiser". Il sortira normalement après le procès aux éditions du 3/9.

