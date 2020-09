Meurtre de Sophie Le Tan : face aux preuves accablantes, Jean-Marc Reiser nie toujours son implication

En dépit des éléments à charge contre lui, Jean-Marc Reiser refuse de reconnaître sa responsabilité dans le meurtre de Sophie le Tan. L'étudiante de 20 ans a été retrouvé morte dans une forêt du Bas-Rhin, un an après sa disparition près de Strasbourg.

A l'occasion de sa cinquième audition devant la juge d'instruction, Jean-Marc Reiser, le principal suspect dans l'affaire du meurtre de Sophie le Tan, n'est pas passé aux aveux ce vendredi 4 septembre. L'entretien a duré plus de six heures. Jean-Marc Reiser a été mis en examen en septembre 2018 pour assassinat, enlèvement et séquestration.

La juge d'instruction lui a fait part des derniers résultats de l'autopsie du corps de l'étudiante de 20 ans. Ils montrent que ce corps a été découpé avec une scie. Or d'importantes traces de sang, contenant l’ADN de la jeune femme, ont été retrouvées dans l’appartement de Jean-Marc Reiser, ainsi que sur une scie à métaux qui se trouvait dans sa cave. Face à ces preuves, le suspect refuse de reconnaître sa responsabilité.

Maintien de la thèse de l'accident

Disparue le 7 septembre 2018, le jour de ses 20 ans, Sophie Le Tan, étudiante à Strasbourg, a été retrouvée morte un peu plus d'un an après, le 23 octobre 2019, dans une forêt du Bas-Rhin.

Le sexagénaire avait dans un premier temps nié toute responsabilité dans la disparition de Sophie Le Tan, avant de changer de version. Il a reconnu avoir rencontré Sophie le Tan, alors qu'il affirmait jusqu'ici ne pas l'avoir croisée. Il dit l'avoir vue blessée à la main et lui avoir proposé de monter chez lui, pour la soigner, avant qu'elle ne reparte.

Le procès devant la cour d'assises du Bas-Rhin devrait se tenir en 2021.